Editoryal: Mulo sa mga drayber

Taliwala sa gipahigayon nga transport strike sa grupong Piston niadtong Huwebes, Marso 19, 2026, nakaginhawa pa gihapon ang Dakbayan sa Sugbo.
Lahi sa gipaabot nga hingpit nga paralisis, daghan gihapong mga drayber ang ningserbisyo, hinungdan nga wala kaayo maglisod ang mga sumasakay. Apan luyo niining kalinaw sa kadalanan, nagpahipi ang nagbukal nga mulo sa sektor sa transportasyon.
Ang singgit sa Piston: P5 nga usbaw sa pletehan. Usa kini ka dako ug bug-at nga kantidad alang sa yanong Sugboanon.
Gani, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. mismo ang nipatuman og suspensiyon sa umento nga P1 sa traditional jeepney ug P2 sa modern jeepney. Ang rason sa Palasyo tin-aw—panalipdan ang publiko gikan sa nagkalisod nga ekonomiya ug ang walay hunong nga pagsaka sa presyo sa mga palitunon.
Apan dinhi motumaw ang dakong pangutana: Kinsa man ang moabaga sa sakripisyo?
Samtang tinuod nga ang pagpabilin sa karaan nga pamasahe usa ka dakong kahupayan alang sa mga estudyante ug trabahante, dili sab nato mapiyong ang atong mga mata sa kamatuoran nga giatubang sa mga drayber.
Ang presyo sa krudo padayong nagsaka tungod sa tensiyon sa Middle East.
Ang gitanyag sa kagamhanan nga P5,000 nga fuel subsidy giisip sa mga drayber nga “band-aid solution” lang—usa ka temporaryo nga haplas sa nagkalawom nga samad sa krisis.
Kon magpabiling barato ang pamasahe apan mahal ang krudo, mahanaw ang limpyo nga kita sa mga drayber. Unsa pa may ilang dad-on nga pagkaon sa ilang pamilya?
Kon dili na makasustiner ang mga drayber, mapugos sila sa paghunong sa biyahe. Ang resulta? Mas grabeng kakuwang sa sakyanan nga mosangpot sa pagkalumpat sa ekonomiya.
Ang pagsuspenso sa fare hike nindot paminawon sa dunggan sa mga sumasakay, apan dili kini balanse. Dili mahimo nga ang mga drayber lang ang kanunay nga magpas-an sa krisis. Kon dili mahatagan og mas malungtaron nga solusyon ang presyo sa lana, basin moabot ang panahon nga mapugos na lang ang tanan sa paglakaw, pagbisekleta, o pagpangita og laing paagi sa pag-abot sa trabaho ug eskwelahan.
Ang hagit sa gobiyerno karon dili lang ang pagpugong sa pamasahe, kondili ang pagseguro nga ang mga drayber ug pasahero parehong mabuhi taliwala sa kalibutanong krisis nga dili nato makontrola.