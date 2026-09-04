Editoryal: Naa nay warrant

Ang Quezon City Regional Trial Court ang niluwat na og warrant of arrest batok ni Vice President Sara Duterte, nagpasabot nga “no one is above the law.”
Bisan sa gihuptan nga taas nga posisyon sa kagamhanan ang balaod mao gyuy molabaw.
Ang warrant of arrest may kalabutan sa tulo ka kaso sa grave threats nga giatubang sa bise presidente tungod sa iyang kontrobersiyal nga pamahayag nga nagkanayon nga aduna siyay gikontrata aron mopatay kang President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, ug kanhi House Speaker Martin Romualdez sa higayon nga siya patyon.
Dili nato hukman ang Bise Presidente pinaagi lamang sa mga sulti nga nahimong kontrobersiya.
Ang hustisya kinahanglan motino kon ang maong mga pulong tinuod nga nakalapas sa balaod ug kon adunay lig-on nga basehan alang sa kriminal nga responsibilidad.
Apan sa samang higayon, dili sab angay nga gamiton ang gahom, posisyon, o impluwensiya aron malikayan ang proseso sa hustisya.
Maayo nga gipahayag sa iyang legal counsel nga walay tuyo ang Bise Presidente nga molikay sa balaod ug iyang gamiton ang tanang legal nga remedyo nga gitugotan kaniya.
Mao kini ang hustong dalan. Ang pagsupak sa usa ka desisyon sa korte dili kinahanglan nga magpasabot sa pagsupak sa balaod. Adunay mga paagi sulod sa atong legal nga sistema aron kuwestiyonon ang hurisdiksyon, ebidensiya, o bisan unsang bahin sa kaso.
Kon ang usa ka ordinaryong lungsoranon obligado nga motubag sa iyang giatubang nga kaso, ang usa ka opisyal sa gobiyerno kinahanglan sab nga mosunod sa samang prinsipyo.
Sa katapusan, dili ang Palasyo, dili ang Kongreso, dili ang Bise Presidente, ug dili sab ang iyang mga kritiko ang angay mahimong katapusang maghuhukom sa maong kaso.
Ang korte mao ang institusyon nga gisaligan sa Konstitusyon aron timbangon ang ebidensiya ug magpatuman sa balaod.
Ang balaod dili dapat mahimong armas sa politika, ug ang politika dili sab dapat mahimong taming batok sa balaod.
Angay nga ang tanan motahod sa proseso ug maghulat sa hustong paghukom.