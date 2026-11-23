Sa paghandom sa ika-17 nga kasumaran sa nahitabo’ng Maguindanao massacre, apan alang sa mga pamilya sa mga biktima, pabilin gihapon ang kasakit ug ang pangandoy nga makab-ot ang hustisya. Ang ilang bag-ong panawagan ngadto sa Court of Appeals (CA) ang dinalian nga paghusay sa mga pending appeal sa maong kaso.
Sa ika-17 nga anibersaryo sa masaker niadtong Nobiyembre 23, 2026, gisang-at sa mga pamilya, pinaagi sa ilang abogado nga si Gilbert Andres sa Center for International Law Philippines, ang ikaduhang mosyon alang sa resolusyon.
Lakip sa ilang gipangayo ang paghusay sa civil damages sa mga biktima ug ang legal nga pag-ila kang Photojournalist Reynaldo “Bebot” Momay isip ika-58 nga biktima nga ang lawas wa igkita.
Sumala kang Andres, daghan sa mga pamilya ang dugay nang naghulat, apan ang uban kanila nangamatay na, samtang ang uban nag-antos sa sakit ug dili na gani makatambong sa ilang pagpangayo og hustisya hangtod nga naabta’g 17 ka tuig.
Ang masaker sa Maguindanao niadtong Nobiyembre 23, 2009, maoy labing ngilngig nga panghitabo sulod sa usa ka adlaw nga insidente sa dihang naghinangat ang eleksiyon. Sa mga nangamatay, 32 niini sakop sa media. Ang mga biktima nagbiyahe aron mosang-at sa certificate of candidacy ni Esmael Mangudadatu sa dihang sila gidagit ug gipamatay.
Bisan pa sa pagkondenar, niadtong 2019, sa mag-igsuon nga Ampatuan ug 28 pa ka kaakusado, dili pa gihapon hingpit ang hustisya. Adunay 80 pa ka kaakusado nga nagpabiling wala madakpi. Ang pagkondenar sa pipila ka suspek usa ka dakong lakang, apan dili kini ang katapusan sa pagpangita sa kamatuoran ug pagpanubag.
Ang panahon dili na mabalik, ug dili sab mapapas sa usa ka desisyon ang kasakit sa mga pamilya. Apan pinaagi sa dali, patas ug hingpit nga paghusay sa kaso, mapakita nga ang kinabuhi sa mga gipatay adunay bili.