Editoryal: Naay punto si FPRRD

Ang nasod ug labi na ang Sugbuanong katawhan, natay-og sa labing bug-at nga alegasyon nga nahimo batok sa naglingkod nga Presidente sa Republika: ang isyu sa ilegal nga druga.
Human namahayag si Senador Imee Marcos atol sa rally sa Iglesia Ni Cristo niadtong Lunes, Nobiyembre 17, 2025, nga ang iyang igsuon nga si Presidente “Bongbong” Marcos Jr. nigamit og drugas, nakaani kini og mga pagsaway.
Ang pahayag ni Senador Imee nga nagpamatuod sa gisulti ni former President Rodrigo Roa Duterte (FPRRD) kaniadto nga si Bongbong “bangag,” daling nikatap sa social media.
Apan ang akusasyon dili ra kutob sa Presidente.
Gidugang pa ni Senador Imee nga lakip sa tiggamitan og druga ang First Lady nga si Liza Araneta Marcos.
Labaw pa niini, giakusahan sab niya ang mga anak sa Presidente, apil si Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos, nga naggamit usab og illegal nga drugas ug gitanyag pa gani kini sa iyang kaugalingong mga anak ug ubang paryente.
“Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Liza. Naisip ko no kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko; mas lumalala ang kanyang pagkakalulong sa droga dahil parehas pala silang mag-asawa,” tipik sa pamahayag sa senadora.
Ang Senadora, isip maguwang, niangkon nga dugay na silang nahibalo sa bisyo sa Presidente, apan wala gyud kini mopatuo sa iyang tambag nga moundang.
Nakuyawan sab siya sa dihang nigawas ang ngalan ni Marcos sa drug list niadtong 2016, diin nakigsulti ug nihangyo siya kang kanhi Presidente Duterte aron lang dili hilabtan ang iyang igsuon.
Agi og tubag, ang Palasyo nisulti pinaagi ni Press Officer Claire Castro nga ang gihimo ni Senador Marcos usa ka “desperado nga lihok.”
Si Sandro Marcos, sa iyang bahin, hugot nga nilimod sa “]walay basehan nga akusasyon ug niingon nga ang gihimo sa iyang iyaan dili kinaiya sa usa ka matuod nga igsuon.
Nitubag ang senadora nga ang giingon ni Sandro usa ka insinwasyon.
Matod niya nga andam siyang moagi sa DNA test basta sila mopaubos sab sa hair follicle drug test.
Ang hagit ni Senador Imee alang sa drug test usa ka lakang aron mahibaw-an ang kamatuoran gumikan kay ang katawhan nagkinahanglan og katin-awan taliwala sa mga pagduda.
Ang isyu nga naglibot sa pamilyang Marcos nakaapektar sa kredibilidad sa labing taas nga buhatan sa nasod.
Ang Malacañang kinahanglang molihok dayon.
Ang kamatuoran mao ra ang makalimpyo sa ngalan sa Presidente, kon limpyo man kini.
Kon dili, ang hair follicle drug test magsilbing sukdanan sa kamatuoran.