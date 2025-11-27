Editoryal: Nabali ang hangin

Makapahibulong ang pag-usa sa baruganan sa Senado, daw nabali ang hangin sa dihang giuyonan dayon sa Senado ang gipalapdan nga pundo sa Office of the Vice President (OVP) alang sa tuig 2026.
Ang maong kalit nga pagbalhin og huna-huna—gikan sa posible nga lig-on nga pag-imbestiga ngadto sa daliang pag-apruba—nagpasantop sa usa ka kahimtang nga nagdala og mga bintaha apan makapangutana sab ang kadaghanan.
Sa maayong bahin, ang daliang aksiyon sa Senado mahimong makita nga timaan sa pagsalig sa institusyon ug pag-ila sa papel sa OVP sa pagpadagan sa nasudnong mga programa.
Ang presensya ni Bise Presidente Sara Duterte atol sa deliberasyon nagtugot sa mga senador sa pagtan-aw nga andam ug organisado ang OVP sa pagdala sa mas dakong pundo, gikan sa proposed P733.198 milyunes ngadto sa P889.236 milyunes.
Sa maong kalambuan, nakapaminus sa tensyon politikal ug makapauswag sa koordinasyon tali sa ehekutibo ug lehislatibo—usa ka kinahanglang elemento ilabi na kon ang nasod nagkinahanglan sa paspas nga paglihok.
Apan sa laing bahin, ang kalit ug walay pagsukod nga pagkahuman sa deliberasyon nagbilin og dakong pangutana bahin sa integridad ug kalig-on sa proseso sa pag-uyon sa badyet.
Ang Senado may katungdanang mosusi, motandi, ug moseguro nga ang matag piso sa panudlanan gamiton sa husto.
Ang pagkawalay diskusyon o pag-analisa nagmugna og kahadlok nga basin mahuyang ang prinsipyo sa transparency ug public accountability.
Sa kinatibuk-an, ang malumo nga koordinasyon tali sa Senado ug OVP usa ka makapadasig nga timaan sa panag-uyon sa duha ka sanga sa gobiyerno.
Apan kinahanglan nga magpabilin ang pagkaalerto sa katawhan ug sa institusyon mismo nga dili mawala ang ilahang mandato sa masusi, limpyo, ug responsable nga pagdumala sa pundo sa nasod.
Ang balanse tali sa paspas nga aksiyon ug tukmang papanubag mao’y kinahanglan nga bantayan kanunay aron mapadayon ang pagsalig sa demokratikong proseso.