Editoryal: Nagbaha ang kurapsiyon

Sagpa o insulto alang sa mga konstituente nga ang usa ka public official o sakop sa ilang pamilya or paryente nga dayag kayo nga nibalandra sa ilang lavish lifestyle; daw gibahaan sa luho o kapritso, samtang ang mga residente nag-antos sa baha. Asa ang hustisya?
Kahinumdoman atol sa ika-upat nga State of the Nation Address, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. diin iyang gipabuto ang isyu labot sa bilyon nga kantidad ang nangawala sa “ghost contracts” alang sa flood-control projects.
Kontraktor gibayran, apan ang proyekto wala mahuman. Kini nagpamatuod sa sistematikong pagpangawat ngadto sa public funds.
Ang balaod mismo—Republic Act 6713, ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees—klaro sa maong balaudnon: ang mga opisyal kinahanglan manimuyo sa yano nga kinabuhi, base sa ilang kita ug gideklarar sa SALN.
Ang paghinambog diha sa social media sa ilang luho bisan kon sakop sa pamilya sa maong opisyal dakong insulto sa balaod ug sa integridad sa public service.
Ang kinabuhi nga nanimuyo nga simple usa ka obligasyon, ang public display sa ilang OOTD (outfit of the day), apil na ang mga branded accessories, sakyanan, ug uban pa… usa ka simbolo sa mga kontrata sa proyekto sa gobiyerno nga wala mahuman o gilamolamo sa pagtrabaho sa multi-million project aron nga makaginansiya.