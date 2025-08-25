Editoryal: Nagbaha sa kuwarta?

District engineer sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ang nadakpan human sa suway nga pagpanuhol og P3.2 milyon ngadto ni Congressman Leandro Leviste sa tuyo nga mapugngan ang imbestigasyon batok sa mga proyektong puno og anomaliya.
Ang dakop nahitabo sa Batangas, ug nagpakita pag-usab sa karaan nga dula sa korapsiyon.
Kini nga insidente usa ka hulagway nga makapasakit sa dungog sa ahensiya. Ang DPWH mao unta ang nagdala sa mga proyekto nga nagdugtong sa komunidad, nagtukod sa kalsada ug tulay, ug nagdepensa batok sa baha.
Ang panuhol usa ka insulto dili lamang sa usa ka kongresista, kundili sa katawhan nga nagbuhis og dugo ug singot aron lang makabayad og buhis.
Ang mensahe klaro: kung walay mopalag, magpadayon ang garapalan. Maayo nalang gani ug adunay Leviste nga wala masilaw sa kwarta ug gisagop ang baruganan nga “enough is enough.”
Pila pa kaha ka Engr. Abelardo Calalo ang naglihok sulod sa DPWH ug sa ubang ahensiya?
Ang gikatakdang kaso batok sa maong engineer kinahanglan nga mahimong usa ka ehemplo. Ang balaod Anti-Graft and Corrupt Practices Act dili pulos papeles lang, kundili espada batok niadtong nagpakauwaw sa gobyerno. Ang kasong ipasaka unta mahimong sinugdanan sa seryoso ug tinud-anay nga pagpanimalos sa hustisya.
Apan dili lang nato kini tan-awon isip personal nga kapakyasan sa usa ka engineer. Kini usa ka alarma nga kinahanglan sabton sa DPWH ug sa Malacañang mismo: nga ang tinuod nga kontra sa paglambo dili ang bagyo o baha, kondili ang dunot nga sistema.
Kung si Presidente Marcos Jr. tinuod nga seryoso sa iyang crackdown batok sa anomaliya sa flood control projects, kinahanglan ipakita niya nga walay walay escape route alang sa mga kawatan sa opisina.