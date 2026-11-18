Wala pay 24 oras ang pagpundo ni United States President Donald Trump sa Manila alang sa ika-49 nga Asean Summit, apan ang iyang pagbiya niadtong Miyerkules sa hapon nagbilin og mga dagkong pangutana ug mga pasalig nga angay natong tukion isip usa ka nasod.
Sa iyang pag-abot niadtong Martes sa alas 5:33 sa hapon hangtod sa iyang paglupad pabalik alas 2:35 sa hapon sa sunod adlaw, mubo man ang pisikal nga presensya sa lider sa Amerika, apan klaro ang mensahe nga gusto niyang ipatuhop sa atong kagamhanan.
Sa atubangan sa nagpadayon nga tensiyon sa West Philippine Sea (WPS) tali sa Pilipinas ug China, ang walay pagduhaduha nga pamahayag ni Trump human sa iyang bilateral nga miting uban ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañan Palace nakahatag og kadasig sa atong depensa. Ang iyang mga pulong nga, “I’m not concerned at all. That’ll be taken care of,” inubanan sa pag-apruba sa kapin sa $5 bilyunes nga kantidad sa mga armas ug dugang suportang militar, nagpamatuod sa pagpadayon sa dugay nang alyansa sa Washington ug Manila. Sa panahon nga ang atong mga mananagat ug mga barko sa Coast Guard kanunay'ng gihasi sa atong kaugalingong kadagatan, ang lig-on nga baruganan sa atong kaalyado usa ka mahinungdanon nga taming.
Apan dili nato kalimtan nga sa geopolitics, walay tabang nga hingpit nga libre. Kinahanglan kitang magpabiling mabinantayon aron ang Pilipinas dili mahimong piyesa lamang sa mas dakong panagsangka sa duha ka higanteng nasod—ang US ug China. Ang tinuod nga seguridad sa WPS magagikan gihapon sa atong kaugalingong kapasidad ug sa maalamon nga diplomasya uban sa mga kauban nato sa Asean.
Sa laing bahin, usa ka dakong alibyo alang sa mga progresibong grupo ug mga aktibista ang pagkompirma nila ni Presidente Marcos ug US Ambassador Lee Lipton nga wala maapil sa opisyal nga agenda ug pagpirma ang giplanuhan nga “Pax Silica” sa New Clark City, Tarlac. Kining maong inisyatiba nga gipangulohan sa US alang sa pagseguro sa global supply chain sa artificial intelligence (AI) ug semiconductors nakapukaw og mga kabalaka bahin sa epekto niini sa kinaiyahan, sa mga lumad, ug sa kaugalingnan sa atong ekonomiya. Ang pagpadaplin niini atol sa state visit naghatag og higayon sa publiko ug sa gobiyerno nga tun-an pag-ayo ang matag detalye sa dili pa kini hingpit nga iduso.
Sa katapusan, ang 21-oras nga pagbisita ni Trump usa ka pahinumdom nga ang Pilipinas anaa sa sentro sa estratehikong interes sa kalibotan.
Ang hagit karon alang sa atong mga lider mao ang pagseguro nga ang matag kasabutan—sa militar man o sa teknolohiya—mag-una gayud sa kaayuhan ug soberanya sa katawhang Pilipino, ug dili lamang sa interes sa mga langyaw'ng gahom.