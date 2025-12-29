Editoryal: Nagdanghag

Ang nahitabong pag-ulbo sa sunog sa mga tindahan nga namaligya og pabuto sa Sityo Estaca, Minolos, Lungsod sa Barili, Cebu sa dihang adunay kustomer nga nagpapabuto og “triangle” duol sa lugar, tungod ba kaha kay kumpiyansa o danghag ang nakamugna og dakong kadaot sa mga nagnegosyo og pabuto sa maong lugar.
Naugdaw pa ang pipila sa mga tindahan ug nahanaw daw aso ang ilang puhonan human sa hitabo. Bisan pa sa mga balikbalik nga pahimangno ug mga balaod sa kaluwasan nga gipatuman, adunay gihapoy nagpasagad, lakip na ang ilang kakuwang sa pag-amping o gahi lang gyud og ulo.
Ang pagpamaligya og pabuto usa ka lig-on nga bahin sa kultura sa Pasko ug Bag-ong Tuig sa atong nasod. Apan ang kultura kinahanglan kuyogan sa disiplina ug responsibilidad. Ang gihimo sa duha ka mamalitay naghatag og dakong perwisyo kay ang mamaligyaay ang apektado sa sunog gawas nga nawad-on og stall, nawala sab ang ilang kita, alkansi pa sa puhonan.
Busa, ang pangutana dili lang kon si kinsa ang adunay sayop, kondili unsaon nato paglikay sa susamang panghitabo. Kinahanglan kusganon ang pagpatuman sa balaod sa kaluwasan, lakip na ang klaro nga “no-ignition zones,” regular nga inspeksyon, ug higpit nga pagpahimangno sa mga mamalit ug tindera.
Sa laing bahin, kinahanglan sab nga ang katawhan matudloan sa pagkaresponsable sa pagpabuto: ang kalipay sa pagpabuto dili mahimong ibaylo sa kasegurohan sa kinabuhi ug panginabuhian.
Ang pag-amping dili option apan usa ka obligasyon. Kon atong seryusohon ang disiplina ug pagtahod sa mga lagda, malikayan nato ang susamang kadaot ug mapanalipdan nato ang kinabuhi, kabtangan, ug dignidad sa atong komunidad. Masubay sab unta sa kapulisan kadtong duha ka suspetsado nga responsable sa maong kadaot, gikinahanglan nga manubag sa ilang binuhatan.