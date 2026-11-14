Editoryal: Nahubsan?

Dili makatarunganon nga ang lungsod sa Carmen, Cebu nga tinubdan sa suplay sa tubig alang sa Metro Cebu ang nag-antos sa kakuwang sa supply tubig.
Angayng tubagon sa hingtungdan nga ahensiya og nganong ang mga residente sa Carmen mismo wala makatagamtam sa igo nga tubig, samtang nagpadayon ang pag-apod-apod niini ngadto sa ubang mga lugar?
Dili kini bag-ong reklamo. Lakip sa mga lugar nga padayong kulang sa suplay ubos sa unang hugna sa proyekto ang mga Barangay Cogon East, Baring, Cogon West ug Poblacion. Sa ikaduhang hugna, apil usab ang Luyang, Puente ug Dawis Norte.
Giila usab ni Aldrin Barade, hepe sa Cebu Provincial Inter-LGU Waterworks System Office (CPIWSO), nga bisan miuswag na ang serbisyo, nagpabilin gihapong kulang ang suplay tungod sa hinay ang presyur ug limitado nga alokasyon sa tubig gikan sa Cebu Manila Water Development Inc. (CMWD).
Unsay kapuslanan sa proyekto kon ang mga tawo nga angay unta unang makabenepisyo niini mao hinuoy nag-antos?
Dili sayop ang pagtabang sa ubang lungsod pinaagi sa paghatag og suplay sa tubig. Apan dili usab angayng mapasagdan ang mga lumulupyo sa Carmen.
Dili makatarunganon nga ang lungsod makahatag og tubig sa uban apan ang kaugalingong mga residente nag-antos.