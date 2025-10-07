Editoryal: Nahulga ang pamunoan?

Ang hulga sa pagpahigayon og coup d’état dili na bag-o sa atong kasaysayan sa higayon nga adunay kontrobersiya o anomaliya sa pangagamhanan sama sa isyu sa korapsiyon o kabalaka sa liderato, mosulod sab ang hungihong nga moalsa ang militar.
Samtang giingon nga si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. dugay nang nahibalo sa suway sa pipila ka pundok aron kombinsihon ang militar ug kapulisan nga makigbatok sa gobiyerno, apan pabilin ang pagsalig sa presidente ngadto sa mga sakop sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug sa Philippine National Police (PNP).
Ang maong pagsalig timaan sa usa ka lider nga nagtan-aw sa kahimtang dili pinaagi sa kahadlok, kon dili sa prinsipyo sa katungdanan ug katungod.
Ang kasaysayan nagpahinumdom nga daghang paglihok military nitumaw tungod sa giingong wala na mahisubay sa matarong ang pagdumala sa kagamhanan.
Mao nga bisan pa sa kamatuoran nga ang kasamtangang liderato sa AFP ug PNP nagpadayag sa ilang pagkamatinud-anon sa Konstitusyon.
Ang pagsalikway ni AFP Chief of Staff Gen. Romeo Brawner Jr. sa hangyo sa mga retiradong opisyal usa ka maayong timaan sa integridad ug propesyonalismo sa kasundaluhan.
Apan ang tinuod nga kabalaka mao nga nganong adunay mga grupo nga nagtan-aw nga ang kusog sa armas maoy solusyon batok sa korapsiyon?
Kini nagpakita nga adunay kal-ang tali sa mga nagdumala ug sa mga lumilingkod sa ubos. Ang sentimyento sa kawad-on ug pagkadismaya mahimong makahunahuna nga pakgangon ang gahom.
Sa katapusan, ang nasod dili makasalig lang sa lehitimong awtoridad aron mapadayon ang kalinaw; kinahanglan sab kini og tinuoray nga liderato nga mobarug sa hustisya ug moralidad.
Ang leksyon niini mao nga ang kaisog sa kasundaluhan ug kapulisan dili lamang masukod sa ilang pagkamatinud-anon sa Presidente, kondili sa ilang pagbarog sa Konstitusyon ug sa katawhan. Ang tinuod nga tawo nga isog mao ang pag-alagad sa nasod nga gialagaran.