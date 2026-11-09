Editoryal: Nahuwasan gamay

Taliwala sa kalibutanong kalisod nga mugna sa kagubot ug taas nga presyo sa palaliton, makatagamtam na gyud ang mga Sugboanon sa dugay na nga gihuwat nga maayong balita.
Sukad niulbo ang tensiyon tali sa Estados Unidos ug Israel batok sa Iran niadtong Pebrero 2026, walay hunong ang pagsaka sa presyo sa lana sa tibuok kalibotan.
Tungod niini, nag-antos ang mga moturista, sumasakay ug ang ordinaryong mamumuo nga nagsalig sa matag adlaw nga panginabuhian.
Apan karong adlawa, usa ka dako nga pag-ubos sa presyo sa lana ang gikatakdang matagamtaman sa Sugbo: mokunhod ang gasolina og P16.80 matag litro, ang diesel mous-os og P4.10, ug ang kerosene makatagamtam usab og P3.70 nga pag-us-os.
Kining dakong kausaban sa merkado sa lana naggumikan sa mahinungdanong hugna sa politika sa Estados Unidos—ang 2026 midterm elections, diin nakuha pag-usab sa Democratic Party ang kontrol sa Kongreso.
Ang maong resulta nagpakita sa kasuko ug kapoy nga gibati sa mga lungsuranon sa Amerika batok sa mga palisiya sa kasamtangang administrasyon.
Daan nang nipasidaan si US President Donald Trump sa iyang mga kaalyado sa Republican Party nga ipaubos siya sa impeachment sa mga Demokratiko kon makuha nila ang Kongreso.
Klaro ang mensahe sa katawhan: walay bisan kinsa ang nagtinguha og gubat ug walay gustong mag-antos sa krisis sa ekonomiya nga naggumikan sa kagubot sa Middle East.
Alang sa mga Sugboanon ug sa tibuok lungsod, ang pagkunhod sa presyo sa gasolina karong adlawa usa ka dakong kahuwasan.
Bisan pa man kon wala pa kini mahibalik sa atong naandan nga P56.00 matag litro sa gasolina ug P55.00 sa diesel sa wala pa niulbo ang panagbangi sa ulahing bahin sa Pebrero 2026, ang maong minos dako na kaayong tabang sa bulsa sa kada pamilya.
Kining maong kahuwasan maghatag og luna sa mga mamumuo aron makaginhawa gikan sa bug-at nga panginahanglanon sa panimalay.
Apan dili nato kinahanglang kalimtan nga ang ekonomiya nakatugpa gihapon sa huyang nga pundasyon samtang naa pa ang hulga sa panagbangi sa gawas sa nasod.
Ang barato nga lana karon usa lamang ka bunga sa politikanhong kausaban sa US, apan ang bug-os nga pag-ayo sa presyo magdepende sa pagbalik sa kalinaw tali sa tulo ka nasod.