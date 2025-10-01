Editoryal: Naka-kickback sab?

Lain na sab nga pasangil ang nitumaw human sa gibulgar ni Bise Presidente Sara Duterte batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga nagdawatan sab kini og kickbacks gikan sa illegal gambling.
Si Romualdez nitubag nga kini tanan “guni-guni” o tumotumo lang nga pasangil sa bise presidente nga walay basehanan ug ebidensiya. Ang iyang punto nga hangtod karon walay lig-on nga pagpamatuod nga giladlad ngadto publiko nagpasabot sa kahuyang sa proseso sa imbestigasyon.
Ang pagsalig lamang sa testimonya walay lig-on nga basehanan ilabi na kon way dokumento, rekord, o klaro nga link nga makapamatuod sa giingong naka-kickback, atong mahulagway nga huyang.
Kon ang usa ka bise presidente aduna diay nasayran sa maong binuhatan ni Romualdez apan wala gihapon matunol nga ebidensiya, nagpakita kini nga adunay kakuwang sa seryusong aksiyon ug hingusgan ang tinguha nga tapuson ang korapsiyon.
Ug kon ang usa ka opisyal sama ni Romualdez magpadayon sa pagdepensa pinaagi sa paghulagway niini og pulos pasangil, nagpasabot sab kini nga wala siyay lig-on nga initiative o lakang nga ipakita ang iyang kahapsay pinaagi sa pagtugot nga buksan ang iyang record ug mga kalihukan.
Sa tinuod, ang problema dili lang ang akusasyon, kondili ang kulturang nagtugot nga kini nga klase sa alegasyon mahimong usa na lang ka “normal” nga estorya sa politika.
Ang katawhan mapugos sa pagdawat nga ang salapi, proyekto, ug pulitika nagpakita nga usa ka cycle sa pasangil ug depensa nga wala’y klaro nga resolusyon o kasulbaran.
Busa, ang dakong hagit mao ang pagpangita sa kamatuoran pinaagi sa systematic nga pakisusi nga walay gipili ug way gipanalipdan.
Kinahanglan nga ipakita ang ebidensiya—kon naa—aron kini nga mga alegasyon dili mahimong instrumento lang sa pulitikal nga panag-away apan usa gyud ka dalan ngadto sa hustisya.