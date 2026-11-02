Editoryal: Nakaako og martilyo

Pagkangilngig sa nahitabo sa Panglao, Bohol human nasayran nga ang suspek nga nipatay ni Rhea Hormiguera, 46, nga ang lawas gihulog sa septic tank ug gipadat-ugan og bato aron di dali’ng mailhan mao ra usab ang iyang 15 anyos nga anak nga lalaki.
Pagkasakit hunahunaon nga ang kamatayon sa usa ka inahan giingong resulta sa kasuko sa anak human kini kasab-i tungod sa kanunay nga pag-absent sa klase.
Sa imbestigasyon, miangkon ang anak nga iyang gihapak og martilyo ang ulo sa inahan. Human sa krimen, giguyod pa niini ang lawas sa biktima ngadto sa septic tank ug gitabonan og mga bato aron dili dayon madiskobrehan.
Alarming o makapabalaka nga ang maong hitabo naghulagway sa pagkahugno sa disiplina, komunikasyon ug relasyon sulod sa panimalay.
Hinuon, dili angay nga magdali sa paghukom sa 15 anyos nga suspek. Bisan pa sa iyang giangkon, gikinahanglan gihapon ang hingpit nga imbestigasyon ug pagsunod sa hustong proseso. Tungod kay menor de edad ang nalambigit, ang iyang kahimtang kinahanglan atimanon subay sa balaod sa hustisya alang sa mga bata, lakip ang angay nga interbensiyon ug rehabilitasyon.
Apan ang maong insidente angay usab mahimong pahimangno sa mga ginikanan, eskwelahan ug komunidad nga dili angay pasagdan ang mga timailhan sa problema sa pamatasan ug emosyonal nga kahimtang sa kabatan-onan.
Ang kanunay nga pag-absent sa klase, pagsupak sa ginikanan ug grabeng kasuko dili basta isalikway nga ordinaryong binuhatan sa usa ka teenager.
Kinahanglan kini tagdon pinaagi sa tukmang paggiya, pagpaminaw ug disiplina. Dili igo ang pagsilot kon wala ang pagsabot ug pagpakabana. Ang disiplina kinahanglan mag-uban sa gugma, samtang ang mga anak usab kinahanglan tudloan sa pagdumala sa kasuko ug pagsulbad sa panagbangi nga dili mosantop sa violence.
Sa kataposan, ang hustisya kinahanglan ipatuman alang sa biktima, apan kinahanglan usab nga masabtan unsay hinungdan nga miabot sa ingon ka makalilisang nga hitabo. Wala na makaila sa inahan nga nipakatawo kaniya, nagsakripisyo sa pagmatuto sa suspek apan nakaako og patay sa iyang mama.
Ang trahedya sa Panglao dili angay matapos sa pag-ila sa nakasala; kinahanglan usab kini’ng mahimong leksiyon aron malikayan nga masubli ang hitabo.