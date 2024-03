Editoryal: nakalusot ang resort?

Nag-trending ang post sa usa ka vlogger kalabot sa resort nga gitukod sa Chocolate Hills sa habig sa Sagbayan, Bohol kay ang inila sa tibuok kalibutan nga land formation gideklarar sa Unesco nga National Geological Monument sa Hunyo 18, 1988.

Sa ato pa, way gitugot nga mga deve­lopment, sama sa resort, ning mao nga mga dapit sa Bohol. Sagpa kini sa kagam­hanan nga mao unta ang mag-una sa pagpanalipod niini. Sama og giinsulto ang Dept. of Environment and Natural Resources (DENR) sa isyo tungod kay duna na diay silay giluwatan nga cease and desist order alang sa resort sa hinapos sa miaging tuig apan wa napatuman.

Nagpadayon sa pag-operate ang resort, kansang management bag-ohay lang nipahibawo nga temporaryo silang mani­ra. Temporaryo o permanente na taliwa sa nahimutangan sa resort?

Lisod usab tuohan nga wa nasayod ang local government unit (LGU) sa katukoran sa resort nga naa man kini ubos sa ilang jurisdiction. Di katuohan nga wa sila nasa­yod sa proyekto nga alang sa publiko nga mobayad sa paggamit sa pasilidad.

Naa bay Environmental Compliance Certificate (ECC) nga nakuha ang ma­nagement gikan sa DENR? Isyuhan ba diay sila bisan ang dapit protected area gikan sa bisan unsa nga matang sa development? Matod sa DENR wa kini ECC apan nganong nakatukod ug naka-operate?

Gipiyungan ba sa local officials ang pagtukod sa resort? Kon gipiyungan, sa unsa nga katarungan?

Lisod lagi tuohan nga way nasayod sa iyang operasyon. Gani, ang DENR mismo niingon nga ilang giluwatan og CDO niadtong Septiyembre 2023 ang resort, apan nganong naka-operate?

Angay nga pakisayran sa DENR kinsa sa ilang mga opisyal ug kawani ang manubag kon duna may kapakyas sa pagpatuman sa CDO nga giluwatan sa ilang buhatan.

Angay usab nga susihon og maayo sa Department of the Interior and Local Go­vernment (DILG), kon wa bay tulubagon ang LGU sa Sagbayan. Kay sila unta ang buhatan nga mangulo sa pagpanalipod sa Chocolate Hills nga naa sa ilang jurisdiction gikan sa posibleng makadaut nga mga pagpalambo.

Apan ingon sa ilang gitugotan ang proyekto tungod ug alang ba sa turismo bisan kon kini illegal kay protected area?

Human niining kasuko sa publiko karon, duna ba kahay maayong sangputan kining tanan? Hingpit na ba kaha ki­ning sirhan kay klaro man nga gidili ang pagtukod niini sa mao nga dapit?

Kadaghan na ra ba nahitabo sa mga isyo nga sama ini, nga gipabugnaw lang ang panahon, unya kon malinga na ang atensyon sa publiko, hilom nga magpadayon ang operasyon.