Kining debate sa West Philippine Sea ug sa 2016 Arbitral Award maisip nga komplikado nga isyu nga nagkinahanglan og lig-on nga baruganan, diplomasiya, ug pagtahod sa internasyonal nga balaod. Apan ang paghulagway sa mga Pilipino isip mga unggoy pinaagi sa gipagawas nga AI-generated video ug editorial cartoon sa state-run China Daily dili na kabahin sa makatarungano’ng debate.
Ang gihimo sa China dayag nga pagpanamastamas ug nakalapas sa mga sukdanan sa responsable’ng pamahayag ug pagbiaybiay sa dignidad sa Pilipinas.
Kon ang usa ka argumento lig-on ug nakabarog sa kamatuoran, dili na kinahanglan nga ipaagi sa pagpanginsulto.
Ang ilang gihimo nga gipakasama ang mga Pilipino sa unggoy, dili lang pagdaot sa atong imahe isip nasod, apan usa sab ka pagyatak sa prinsipyo sa pagtahod sa katawhan nga maoy pundasyon sa internasyonal nga relasyon.
Husto lang nga nipasaka og pormal nga diplomatikong protesta ang Department of Foreign Affairs.
Ang pagpanalipod sa dungog sa katawhang Pilipino dili usa ka emosyonal nga reaksyon, kondili obligasyon sa gobiyerno.
Ang maong protesta nagpadala og klarong mensahe nga ang Pilipinas andam sa dialogues ug malinawon nga pakig-istorya, apan dili motugot nga ang iyang katawhan himuong kataw-anan pinaagi sa racist ug nakaminos nga mga representasyon.
Ang media adunay dakong responsibilidad sa paghulma sa opinyon sa publiko. Ang usa ka mantalaan nga gisuportahan sa estado kinahanglan mahimong ehemplo sa integridad ug propesyonalismo.
Kon kini mismo ang mogamit og makapasipala nga mga hulagway aron ipadayag ang iyang baruganan, nagpakita kini sa kapakyasan sa pagsunod sa batakang prinsipyo sa etikal nga pamamahayag.
Ang kagawasan sa pagpamahayag dili lisensiya sa paglapas sa dignidad sa ubang katawhan.
Ang atong tubag kinahanglan magpabili’ng civil, lig-on, ug nakabase sa kamatuoran. Ang kusog sa Pilipinas wala sa pagbawos pinaagi sa pag-insulto, kondili sa pagbarog alang sa hustisya, respeto, ug internasyonal nga balaod.
Ang panaghigalaay tali sa mga nasod dili matukod pinaagi sa propaganda o pagpakaulaw sa usa’g-usa.
Matukod kini pinaagi sa pagsalig, pagrespeto, ug tinuoray nga dayalogo. Ang mga hulagway nga nagpakita sa mga Pilipino isip mga unggoy dili lamang nakapasakit sa pagbati sa usa ka nasod; nagpalawom sab kini sa kakulang sa pagsinabtanay tali sa duha ka nasod.
Sa katapusan, ang isyu dili lamang mahitungod sa usa ka editorial cartoon o bidyo, kini usa ka pagsulay kon unsaon pagpanalipod sa dignidad sa matag Pilipino.
Ang tinuod nga kalig-on sa usa ka nasod makita dili sa iyang abilidad sa pag-insulto, kondili sa iyang kapasidad sa pagrespeto.
Ang paghulagway sa mga Pilipino isip mga unggoy dili makapapas o makapaluya sa lig-ong baruganan sa Pilipinas kalabot sa sa West Philippine Sea, di sab makatuis sa kamatuoran nga gipamatud-an sa internasyonal nga balaod.
Busa, ang Pilipinas kinahanglan magpadayon sa pagbarog nga may dignidad, kaligdong, ug determinasyon, kay ang pagtahod sa pagkatawo sa matag usa maoy labing lig-ong pundasyon sa tinuod nga kalinaw ug maayong relasyon tali sa mga nasod.