Editoryal: Nakausik ang pagpasirado sa sports center

Ang Siyudad sa Sugbo maoy host sa Palarong Pambansa 2024, apan di tanang mga duwa anhi sa dakbayan mapahigayon kay naa may uban nga adto sa silingang mga siyudad ug lungsod.

Ang Cebu City dunay track oval nga sarang unta kaayo nga mapraktisan sa mga atleta sa track and field apan makasubo nga huna-hunaon nga wa makapraktis og tarong ang runners sa Cebu City. Unsaon pagpraktis nga gisirhan man sukad niadtong Mayo 2023.

Giingon nga wa kini makaapekto sa mga atleta sa track and field kay duna may mga dapit nga mapraktisan. Apan di kini tinuod kay bati ang performance sa Cebu City atol sa Central Visayas Regional Athletic Association (CVIRAA) 2024 sa natad sa athletics, labina sa track and field. Mao ni ang usa tingali sa mga rason kon nganong di Cebu City ang morepresentar sa track and field sa umaabot nga Palaro sunod buwan.

Imposible kaayo nga way epekto sa performance sa mga atleta ang pagsira. Mismo si Arvin Loberanis, head coach sa track and field team sa University of San Carlos (USC), niingon nga apektado ang performance sa iyang 13 ka trainees kay diha na man lang sila sa Cebu Business Park nagpraktis.

Lahi ra kaayo praktisan ang gawas sa CCSC kon itandi sa rubberized oval tungod kay dunay mga sagabal sa pagdagan, lahi sa sulod sa pasilidad nga makapatuyang ang mga atleta nga way kabalaka.

Gisirhan sa Siyudad ang pasilidad nga way alternatibo ug nahulog nga dako kaayo nga usik sa panahon kay nag-usa na lang ka tuig niadtong Mayo, wa pa nasugdan ang pagtrabaho sa track oval.

Tiaw mo na, kon wa pa nasusi ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang pasilidad nga gisirhan gikan sa publiko, wa masugdi ang trabaho. Ngano kaha?

Dinhi makita ang kairesponsable sa mga opisyal o opisyal nga niduso sa pagpasira sa CCSC nga way alternatibo nga pasilidad alang sa mga atleta.

Angay nga manubag kinsa man ang nakaingon ning palpak nga lakang. Di lang unta 60 ka gold medals ang mapugnit sa Cebu City sa miaging CVIRAA.