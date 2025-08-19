Editoryal: Nangawat para sa bisyo

Usa ka 21-anyos nga lalaki ang nasakpan nga nangawat og duha ka botelya sa Johnnie Walker gikan sa usa ka supermarket sa Baseline, Dakbayan sa Sugbo.
Daw simple ra kini nga kaso sa pagpangawat apan ang tinuod nga hinungdan luyo sa iyang pagpangawat mao ang iyang bisyo sa shabu.
Giangkon sa suspek nga iya kining ibaligya aron ipalit og ilegal nga druga.
Kining iyang gipamulong nagpakita sa makuyaw nga kamatuoran sa atong katilingban karon: ang bisyo sa druga nga nagduso sa usa ka tawo sa pagbuhat og krimen.
Ang pagkaadik dili lang usa ka personal nga problema, kini usa ka domino effect nga makaguba sa kinabuhi sa tawo ug makamugna og laing mga problema sa katilingban.
Ang duha ka botelya sa Johnnie Walker dili lang yano nga butang nga iyang gikawat.
Tingali, wala gyud niya hunahunaa ang mga sangputanan sa iyang gibuhat.
Ang iyang gipangita dili ang ilimnon, kondili ang ilusyon nga hatag sa ilegal nga druga—usa ka ilusyon nga naghatag kaniya og temporaryong kalipay apan sa kadugayan naghatod kaniya sa pagkaguba.
Sa dihang nasakpan siya, dili lang ang iyang kagawasan ang nakuha, kondili ang iyang kaugmaon sab.
Sa usa ka yugto sa iyang kinabuhi nga unta puno sa mga damgo ug mga oportunidad, karon nag-atubang na siya sa usa ka kasong pagpangawat ug posibleng pagkapriso.
Ang iyang mga lihok gilimitahan na karon sa upat ka suok sa selda, usa ka hait nga kausaban gikan sa gawasnon ug malinawon nga kinabuhi.
Kini nga insidente usa ka pahinumdom kanatong tanan.
Ang pagkaadik sa ilegal nga druga dili lang makadaot sa lawas ug hunahuna, kondili makaguba usab sa relasyon, pamilya, ug kaugmaon.
Ang desperasyon nga maagian sa mga nalubong sa bisyo sa druga mahimong mosangko sa mga krimen sama sa pagpangawat.
Mas sakit pa ang sangputanan kon ang usa ka tawo maghunos sa kaugalingong kinabuhi.
Unta, mahimo kining usa ka leksyon ug usa ka pasidaan sa mga batan-on ug sa tanan nga nagumon sa bisyo sa druga.
Ang matag desisyon adunay kaubang sangputanan.
Ang pagpili sa druga isip solusyon sa problema dili makatabang; kini makapalalom pa sa problema.
Dili gyud nato angay ibaylo ang atong kagawasan ug malinawon nga kinabuhi sa usa ka kahaw-ang nga gidala sa ilegal nga druga.