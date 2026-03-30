Editoryal: Nanira

Dili maayong timailhan nga pipila na sa mga gasoline station ang nanira gikan sa 425 ngadto nalang sa 365 base sa talaan sa Department of Energy (DOE) niadtong Marso 30, 2026.
Kon daghan ang nagyawyaw sa grabe nga pagsaka sa presyo sa produkto’ng petrolyo, apan mas gikabalak-an og wa nay mapalit nga gasolina gumikan kay nahurot na ang stocks resulta sa non-delivery sa petroleum products.
Daghan ang nag-ampo nga matapos na ang kaguliyang sa Middle East tungod kay ang tibuok kalibotan ang nag-antos sa impact niini.
Nisamot na ang kalabaka human nga adunay mga gas station ang wa nay suplay, hinungdan nga nanira.
Sa giingon sa PNP, adunay mga establisemento nga niabli pag-usab tungod sa restock, apan kini usa lamang ka temporaryong kahimtang.
Adunay report sa kaso sa hoarding ug pagpahimulos sa maong sitwasyon.
Sa ingon, nagpabilin ang kawalay kasiguroan sa merkado ug sa publiko nga nagsalig sa produkto’ng petrolyo alang sa transportasyon ug panginabuhian.
Ang paningkamot sa Department of Energy nga mangayo og tabang sa PNP aron pugngan ang maong ilegal nga binuhatan usa ka lakang sa hustong direksyon, apan dili kini igo kon walay kusog nga implementasyon ug klarong mekanismo sa pagsilot.
Kinahanglan ang mas estriktong pag-monitor, mas paspas nga aksiyon batok sa mga mapahimuslon, ug transparency sa pagreport sa kahimtang sa suplay.
Sa kinatibuk-an, ang panghitabo nagpadayag sa kahuyang sa Pilipinas sa higayon adunay panghitabo sa ubang nasod. Nagkinahanglan kita og mas lig-on nga polisiya sa enerhiya, lakip na ang pagpalambo sa alternatibong tinubdan sa enerhiya ug pagpalig-on sa lokal nga reserba.
Kon dili kini matubag, ang kasamtangang krisis mahimong mosamot ug magbilin og dakong samad sa ekonomiya ug sa ordinaryong katawhan.