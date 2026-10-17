Editoryal: Napagan intawn

Ang pagtangtang sa serbisyo sa pulis nga iyaan niadtong batan-on nga nalambigit sa school shooting sa San Jose National High School nagpahinumdom sa dakong responsibilidad sa mga gun owner.
Gimando sa National Police Commission (Napolcom) ang pagtangtang kang Police Staff Sergeant Arla Ray Paciencia tungod sa grave misconduct ug conduct unbecoming of a police officer.
Ang 9mm nga pistola nga giisyu sa Philippine National Police (PNP) kaniya maoy gigamit sa iyang 14-anyos nga pag-umangkon sa pagpamusil niadtong Hunyo 22 nga mipatay sa tulo ka estudyante ug nakaangol sa uban pa.
Dili masukod sa bisan unsang administratiba nga silot ang kasakit nga nahiaguman sa pamilya sa mga nabiktima.
Ang mga kinabuhi nga nawala dili na mabalik, busa, ang pagpaningkamot aron di nasubli ang hitabo kinahanglan mahimong prayoridad, dili lang human sa trahedya kondili sa matag higayon.
Ang mga armas nga giisyu sa gobyerno gituyo alang sa pagtuman sa katungdanan sa mga sakop sa kapulisan.
Dili kini ordinaryong kabtangan nga mahimong pasagdan o ibutang sa dapit nga dali ra makuha sa uban.
Ang tag-iya niini adunay obligasyong mosiguro nga luwas ug dili magamit sa dili awtorisadong paagi.
Ang disiplina sa mga tag-iya sa armas kinahanglan suportahan sa hugot nga mga lagda, regular nga inspeksiyon ug klarong mekanismo sa pagpapanubag.
Kinahanglan masiguro sa PNP nga ang tanang armas nga giisyu sa mga sakop niini husto ang pagdumala ug luwas nga gitipigan, bisan wala sila sa aktuwal nga pagpatuman sa ilang katungdanan.
Ang hustisya alang sa mga biktima dili matapos sa pagpahamtang og silot. Kinahanglan kini sundan sa konkretong mga reporma nga makapugong sa susamang trahedya.
Ang matag armas nga gisalig sa usa ka pulis naglakip sa katungdanan sa pagpanalipod sa kinabuhi—ug ang maong responsibilidad kinahanglan tumanon sa tanang higayon.