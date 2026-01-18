Editoryal: Napalaw

Dismayado ang liboan ka mga deboto nga nagpaabot ilawom unang Mactan–Mandaue Bridge alang sa seaborne procession, apan ang ilang sakripisyo nga nimata og kadlawon aron nga masaksihan ang pag-agi sa galleon nga nagkarga sa imahen ni Sr. Santo Niño nahulog nga way bili.
Ang maong kalibog, katingala ug pagkadismaya gumikan sa kakuwang sa information dissemination ngadto sa publiko.
Dili ikalimod ang sakripisyo sa mga tawo nga sayo pa kaayo nibangon, nagbinarugay, nangyaka og hinuwat sud sa pipila ka oras nga naglaum nga masaksihan ang seaborne procession.
Ang uban kabahin sa ilang panaad samtang sa pipila nagsilbe ang pagsaksi sa maong relihiyuso nga kalihokan usa ka personal ug espirituhanong panagtagbo. Ang pamahayag sa Philippine Coast Guard nga dugay nang wala moagi ilawom sa unang tulay ang rota sa maong prosisyon sa dagat tungod sa nagkahuot ug gikabalak-an ang kaluwasan, usa ka makatarunganon ug angay respetuhon nga rason.
Apan ang maong rason, bisan pa man husto, dili makapahuyang sa responsibilidad sa tanang organizer ug may kalabutan nga ahensya sa paghatag og tukma, nga impormasyon sa publiko.
Sa panahon karon nga ang teknolohiya ug komunikasyon dali ug halapad ang maabot, dili na angay nga adunay magpabiling walay kasayuran sa mga kausaban sa rota o pamaagi sa usa ka dakong relihiyusong kalihukan.
Ang kakuwang sa opisyal nga advisory, ug padayon nga update sa social media, radyo, telebisyon ug lokal nga pahibaluan, nagpakita nga adunay kahuyang sa sistema sa information dissemination.
Ang kasayuran mao ang unang depensa batok sa kalibog, kasamok, ug disgrasya.
Sa katapusan, ang mga kasaypanan sa nangagi kinahanglan mahimong leksyon alang sa kaayuhan sa umaabot. Ang usa ka relihiyusong kalihukan nga naghiusa sa katawhan dili angay nga mamantsahan sa kalibog nga mahimong malikayan pinaagi sa tukma ug epektibong pagpakatap sa impormasyon.