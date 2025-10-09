Editoryal: Nasakpan gyud

Sa kapin sa 8,000 ka infrastructure project nga gisubay sa tibuok nasod ug nasuta nga 421 diay niini mga ‘ghost projects’ diin kadaghanan niini sa Luzon.
Kini nagpasabot nga sayon kaayo nga nakakuwarta ang mga nagpaluyo sa maong anomaluso nga proyekto, pagkawalay konsensiya sa mga opisyal ug kontraktor nga nalambigit sa pagpangurakot.
Sa maong kahimtang, naghulagway sab sa kakuwang sa internal auditing ug monitoring mechanisms sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sa mga miaging tuig.
Ang “non-existent” nga mga proyekto nga mobalor og minilyon ka pesos, usa ka dakong insulto sa magbubuhis nga nawad-an na og pagsalig sa ahensiya ingon man sa mga tag-as nga opisyal sa kagamahanan.
Ang tinuod nga reporma dili matapos sa inspeksyon ra, kinahanglan adunay konkreto nga aksiyon batok sa mga responsable sa nahitabong anomaliya ug ipatuman ang institusyonal nga kausaban aron dili na masubli.
Kay ang sukdanan sa kalampusan sa nagpadayong imbestigasyon mao ang kapabilidad sa ahensiya nga makabawi sa pundo ug mapahamtang ang hustisya.