Editoryal: Nganong duna pay badlungon nga mga polis

Sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, giumentuhan ang suweldo sa tanang mga sakop sa Philippine National Police (PNP), gikan sa kinaubsan ngadto na sa kinatas-an og ranggo. Magkataas ang posisyon, magkadaku ang umento.

Naay usa ka opisyal nga nagranggo og lieutenant colonel nga nikomedya kon unsaon niya paggasto ang iyang kwarta kay siya ulitawo, wa say uyab. Daghan ang nangatawa apan tinuod ang iyang gisulti kay chaplain baya siya.

Apan makapaguol kay bisan sa pag­pang­limpyo sa kadagkuan sa PNP, inabagan sa Dept. of the Interior and Local Government (DILG), naa gihapon nagpabilin ang mga badlungon nga ginsakpan. Duna gihapoy mga hungihong nga dunay mga opisyal nga nagdawatan og payola gikan sa ilegal nga sugal.

Kini nga mga alegasyon wala pa mamatud-i kay wa man say nangreklamo nga mga hingtungdan kay ilegal sab lagi ang ilang buhat.

Sa pagpaumento ni Duterte sa sweldo sa kapulisan, siya nagtuo nga mangundang na kini sa ilang pagpangurakot ug paggamit sa katungdanan aron manguwarta, sama sa pagka protektor sa ilegal nga drugas ug ilegal nga sugal.

Hayan kini nga mga polis naandan na ni nila nga buhat, apan gipiyungan lang sa ilang kaubanan. Sama niadtong mga polis nga giakusahang nangidnap og duha ka Chinese nationals, kinsang mga kauban nakaeskapo ug maoy nakasumbong sa kapulisan.

Police major ug mga sarhento ang mga polis, apan di sila mastermind kay wa pa madakpi ang duha ka mga utok. Usa sa mga sakyanan nga gigamit sa pagpanagit motorsiklo sa PNP. Nasuta nga duna pay laing 10 ka mga kauban ang mao nga mga polis.

Nagduda ang DILG nga sindikato na kini nga grupo tungod sa kadaghan.

Di diay sweldo ang nakaingon kon nganong dunay polis nga mga hiwi. Naa diay ang deperensya sa ilang pagkatawo nga maoy nagmantsa sa imahe sa PNP.

Sagad ra ba sab ani nila mga bisyuso, daghan og mga babaye samtang ang uban nagumon sa bisyo, sama sa drugas ug sugal.

Apan maayo na lang kay nagsugod na ang PNP sa paglimpyo sa ilang hut-ong gikan sa mga scalawag. Di diha-diha maluka ang nakagamot na nga kurapsyon sulod sa PNP organization kay sulod sa taas nga katuigan, nakalawom na kini og maayo.

Hinaot sab nga kini nga mga lakang karon tinud-anay ug kinasingkasing, di lang kutob sa “praise release.” Kanang pampogi points aron mohumot, apan dunot diay sa sulod.

Kinahanglan nga paladman ang imbestigasyon sa bisan unsa nga kahiwian nga makit-an ug masakpan. Kay way kahiwian sa ubos kon wa kini magagikan sa taas.