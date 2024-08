Editoryal: Ngipon sa Ombudsman

Si Mandaue City Mayor Jonas Cortes maoy ikaduhang mayor sa Metro Cebu nga gipahamtangan og 12 ka buwan nga suspensiyon sa Ombudsman niadtong Agusto 12. Ang nag-una mao si Cebu City Michael Rama sulod sa unom ka buwan sukad niadtong Mayo 10.

Apan dunay kalahian ang estorya sa duha ka mga mayor.

Si Rama uban sa laing pito ka mga opisyal sa City Hall ang gipaubos sa preventive suspension samtang gihimo ang imbestigasyon tungod sa reklamo sa upat ka mga kawani nga wala ‘masuweldohi’ niadto.

Si Jonas, medyo lawom ang hinungdan, nagsilbi siya nga silot nga walay suweldo sulod sa sa ka tuig tungod sa ‘grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service.’

Ang reklamo nagpalibot sa desisyon ni Cortes nga ipahimutang si Camilo Basaca Jr. sa posisyon sa City Social Welfare Services (CSWS) human kini nga posisyon nabakante niadtong Hulyo 2022 human magretiro ang kanhi hepe.

Ang mga nagreklamo nag-ingon nga si Cortes nakalapas sa Seksyon 483 sa Republic Act No. 7160 (Local Government Code).

Bisan dunay balido ang gibasehan ang Ombudsman apan dili malikayan ang pagtuo sa uban dunay lama sa pulitika.

Namatikdan nga paspas ug mas hait ang ngipon niini sa nag-angat na ang mid-term elections karong Mayo sa sunod tuig. Hinuon, masabtan usab tungod sa pipila sa reklamo nga gipaluyohan sa politiko aron maapiki ang ilang kontra.

Ug sibaw na ang pagbutyag sa listahan sa kandidato ang matag partido. Sama sa naandan puno sa surprisa. Kontra niadto kauban na ug ang kaalyado niadto kontra na karon.

Kinsa kahay sunod masuspenso? Tataw, ang dunay nag-ung-ong nga reklamo sa Ombudsman.