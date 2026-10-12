Editoryal: OFW napagan

Dili angay nga ang pagpangita’g panginabuhi sa langyawng nasod mahimong hinungdan sa pagbutang sa kinabuhi sa mga Pilipino sa peligro. Ang pagkaluwas sa upat ka Pilipino nga nasamdan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, sa Sabado, Oktubre 10, 2026, usa na sab ka pahinumdom sa mga risgo nga giatubang sa atong mga mamumuo sa gawas sa nasod.
Sumala sa Department of Migrant Workers (DMW), tulo sa upat ka Pilipino ang nagpabilin sa intensive care unit (ICU), samtang ang ikaupat na-discharge na sa ospital. Samtang nagpadayon ang pagmonitor sa ilang kahimtang ug paghatag og gikinahanglang tabang, ang labing mahinungdanong butang mao ang ilang hingpit nga pagkaayo ug kaluwasan.
Ang maong pag-atake, nga gikataho nga nikalas sa kinabuhi sa labing minos 12 ka tawo ug pagkaangol sa kapin 300, nagpakita sa grabeng hulga ug panagbangi nga nalambigit sa Saudi Arabia ug sa Houthi movement sa Yemen. Sa tunga-tunga sa maong krisis, dili angay nga ang mga sibilyan, lakip ang mga langyawng mamumuo, mahimong biktima sa kabangis.
Busa, ang tambag sa DMW ngadto sa mga Pilipino sa Riyadh nga likayan ang mga lugar nga posibleng puntiryahon, sama sa mga instalasyong militar ug mga planta sa lana.
Apan dili igo ang pagpahimangno lamang. Kinahanglang maseguro sa gobiyerno sa Pilipinas nga adunay klarong plano sa emerhensiya, dali nga komunikasyon sa mga OFW, ug tukmang tabang alang sa mga nasamdan ug sa ilang mga pamilya. Kinahanglan sab nga andam ang mga embahada ug konsulado sa pagtabang kon mosamot pa ang panagbangi.
Ang mga OFW dakong bahin sa ekonomiya sa nasod, apan dili angay nga ang ilang kahimtang masukod lamang pinaagi sa kantidad sa ilang gipadala nga salapi. Sila mga tawo nga adunay pamilya, pangandoy ug katungod sa kaluwasan.
Sa panahon sa panagbangi, ang labing dakong obligasyon sa gobiyerno mao ang pagpanalipod sa kinabuhi sa matag Pilipino, bisan asa man siya nagpuyo ug nagtrabaho. Ang ilang kaluwasan dili lamang responsibilidad sa matag indibidwal, kondili usa ka katungdanan nga angay tumanon sa estado.