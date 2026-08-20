Editoryal: Online game, hulga sa katilingban

Nihimo na og seryosong lakang ang Department of the Interior and Local Government (DILG) aron iduso ang hingpit nga pagdili sa online gaming platform nga Roblox dinhi sa nasod.
Kini nga lakang dili lamang usa ka reaksyon kundi usa ka tawag sa pagmata alang sa tanang ginikanan, magtutudlo, ug mga tigdumala sa balaod.
Ang maong desisyon nigawas human sa sunodsunod ug makalilisang nga mga insidente sa pagpamusil sulod sa mga tunghaan. Kahinumdoman nga nahitabo ang trahedya sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong Hunyo 22 sa kasamtangang tuig diin tulo ka tinun-an ang namatay ug gisundan kini sa Ateneo de Zamboanga University niadtong Martes, Agusto 18 diin duha ka tinun-an ang nakalas, lakip na ang suspek o gunman. Kining mga hitaboa nagbilin og lawom nga trauma ug mga pangutana nga lisod tubagon kon nganong nakabuhat og ingon ani ka brutal ang mga menor de edad.
Si DILG Secretary Jonvic Remulla nipadayag sa iyang grabeng kabalaka mahitungod sa giingong direktang koneksyon ug dili maayong impluwensya sa maong duwa ngadto sa sensitibong panghunahuna sa mga menor de edad.
Base sa lawom nga imbestigasyon sa mga awtoridad, nasuta nga walay nakitang personal nga panaglalis sa likod sa maong mga pagpamusil. Apan, nagpabiling lig-on ang ilang pagtuo nga ang huna-huna sa mga suspetsadong menor de edad naimpluwensyahan pag-ayo sa mga video game, ilabina sa Roblox, tungod sa pamaagi sa pagplano ug pagpatuman sa krimen.
“In fact, kung titingnan niyo ‘yung nangyari sa shooting, itsura niya video game,” nagkanayon si Remulla.
Gipasabot niya nga ang katukma sa paggamit sa mga armas ug ang estilo sa pagpatay murag gihimo sulod sa usa ka digital o virtual world.
Ang suspek nibati nga murag naa siya sa sulod sa usa ka dula diin ang kamatayon dali ra ug walay tinuod nga kinabuhi nga nakalas sa ilang panan-aw.
Dugang pa sa DILG chief, labing delikado ug angay bantayan sa Roblox mao ang giingong mga sumpay o link niini ngadto sa gitawag nga “dark web.”
Kini nagpakita nga ang usa ka inosenteng tan-awon nga dula mahimong pultahan sa mas ngitngit nga kalibotan kon walay hugot nga pagbantay.
Sa katapusan, ang isyu sa Roblox dili na lamang usa ka simpleng debate bahin sa kalingawan sa mga kabataan. Usa na kini ka dakong hulga sa katilingban nga nagkinahanglan og dinalian nga aksiyon gikan sa kagamhanan ug sa matag pamilya.