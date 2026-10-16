Editoryal: Online grooming

Sa mga panghitabo nga naglambigit sa mga kabataan gumikan sa impluwensiya nga ilang makuha sa internet, ginikanan angaya’ng magbinantayon sa tanang higayon.
Ang online grooming, hinay-hinay nga tintalon ug impluwensiyahan ang mga menor de edad aron madani sa kriminalidad o kapintasan, usa kini ka hulga nga nagkinahanglan og hiniusang aksiyon sa ginikanan, eskwelahan, kagamhanan ug mga kompanya sa teknolohiya.
Matod ni Interior Secretary Jonvic Remulla, mahimong magsugod ang pagdani sa mga bata pinaagi sa online games sama sa Roblox, sa dili pa ibalhin ang panag-istoryahanay ngadto sa pribadong mensahe diha sa social media.
Gikan niini, mahimo silang padad-an og mga link sa mga website nga adunay violence, makadaot ug makapukaw sa pagdumot nga sulod.
Kinahanglan nga lig-on ang pagmonitor sa mga social media company, ilabina sa mga pribadong mensahe nga mahimong gamiton sa mga abusado’ng indibidwal sa pagmaniobra sa mga bata.
Apan dili lamang teknolohiya ang solusyon. Kinahanglan nga ang mga ginikanan magpakisusi sa kalihukan sa ilang mga anak, ilabi na ang paggamit sa cellphone ug internet, ug labaw sa tanan, ang open communication ngadto kanila.
Dili angay nga ang mga bata mahimong biktima sa mga nagmaniobra kanila, o himuong instrumento sa kapintasan. Ang pagpanalipod kanila dili lamang responsibilidad sa pamilya, kondili obligasyon sa tibuok katilingban.