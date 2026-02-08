Editoryal: Opisyal nga proseso maoy paspas nga proseso

Dalaygon kining lakang ni Land Transportation Office (LTO) Regional Director Francisco Ranches Jr. nga paphaon sa hingpit ang illegal fixers ug mga suburno, nga dili ikalimod sulod na sa dugay nga panahon nga ninglamoy sa ahensya.
Usa kini ka dakong hagit alang sa liderato ni Ranches, kinsa daw nagkuha og taya nga dugay nang nikaon sa usa ka puthaw ning maong lakang.
Hinuon, sa tinarong ug sinserong implementasyon, moabot ang adlaw nga malimpyo ra ang ahensya gikan ning dili maayong binuhatan.
Ang bag-ong kampanya sa ahensya batok sa suburno ug fixers dili lang usa ka moral nga krusada, usa kini ka panginahanglan aron mapaspas ang pagproseso sa mga dokumento.
Dili ikalimod nga mas paspas ug wala’y hago kon moagi og fixer hinungdan nga adunay mga kliyente nga modangop ning maong pamaagi bisan mas mahal ang bayad kumpara sa regular nga bayranan.
Apan sa usa ka kliyente nga modangop og fixer, labing seguro daghang mga kliyente, nga nisubay sa saktong proseso, ang mag-antos sa kalangay.
Kini gumikan kay iprayoridad man ang mga ningbayad og suburno bisan wala kini nisubay sa linya.
Kon hingpit nga mawala ang fixers ug suburno, gilauman nga mohan-ay ra ang sestima ug niini, mopaspas ra ang pagproseso gumikan kay wala may mga makalaktaw sa linya.
Gusto ni Ranches nga ang tanang mga empleyado sa ahensya tarong, matinahuron, ug adunay maayong kinaiya aron makasinati ang mga kliyente og han-ay ug propesyonal nga transaksyon.
Kon ang mga proseso parehas nga ipatuman sa tanan, wala seguro’y kliyente nga magbagulbol tungod sa kalangan sa proseso.
Nagkanayon si Ranches nga kon adunay kahiwian, mahimo kining direkta nga isumbong sa iyang opisina.
Ning iyang lakang, matod ni Ranches nga ipaubos sa seminar sa Civil Service Commission ang tanang mga empleyado sa ahensya aron ipasabot nga ang paspas nga serbisyo nagdepende sa ilang serbisyo ug dili sa illegal nga negosasyon.
Kining lakang ni Ranches nagpahinumdom sa publiko nga ang “paspas nga proseso” mao ang ang “opisyal nga proseso”.
Gusto ni Ranches nga itanom sa alimpatakan sa tanang mga empleyado nga ang paspas nga serbisyo maoy sumbanan sa ahensya.
Kon molampos si Ranches ning iyang lakang, makatabang kini og dako aron mahibalik ang kredibilidad ug integridad sa ahensya.
Hinaut nga dili molugak si Ranches ning iyang lakang ug padayong bairon ang ngipon sa pagpatuman niini aron sa ugma damlag, wala na’y illegal fixers, nga daw mga wakwak nga nag-alirong sa sa ahensya.