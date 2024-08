Editoryal: Ordinansa sa diskuwento sa pletehan

Sa pagbalik na sa klase bul-og sa mga tinun-an ang magpunsisok sa pagsakay sa mga publikong transportasyon: PUJs ug PUVs.

Sa gi-aprubahan nga resolusyon nga gipangamahanan ni Cebu City Councilor James Anthony Cuenco gipahinumdoman ang mga public transport operators, kooperatiba ug mga kompaniya sa pagtuman sa gitakda nga 20 porsiyento nga diskuwento sa pletehan ngadto sa mga tinun-an.

Kini human nga ubay ubay nga mga reklamo ang nadawat sa buhatan sa maong konsehal nga adunay PUJs ug PUVs ang matod pa wa motuman sa Republic Act (RA) 11314 kon Student Fare Discount Act.

“RA 11314 covers all public transportation utilities such as, but not limited to, buses, jeepneys, taxis, and other similar vehicles-for-hire, tricycles, passenger trains, aircrafts, and marine vessels,” tipik sa natala sa maong discount act.

Alang sab sa mga tinun-an gikinahanglan nga adunay school ID nga ikapakita nga nagpamatuod nga enrolled sila sa usa ka tunghaan o unibersidad.

Ilabi na nga adunay mga konduktor nga di mahaylo bisan na nga nagsul-ob og uniporme ang tinun-an gawas kon aduna kini’y ID.

Nahimong topic sa mga tinun-an nga duha ka labing importante nga tawo ang mangita sa ilang school ID gawas sa school guard, gikinahanglan nga sul-obon o i-sling nang daan ang ilang ID sa higayon nga mosakay og jyip kay istritko si Kuya drayber o konduktor.

Gipahinumduman ang mga estudyante nga nakasugat og PUJ o PUV drayer/konduktor ngg nagdumili sa paghatag og diskuwento sa pag-report niini ngadto sa buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTRFB).

Atong gipanghinaot nga tahuron sa ubang operators/drayber ang existing nga balaodnon, gani wa na kinahanglana nga mopalabang og lokal nga ordinansa nga nag-awhag kanila sa pagpatuman niini.

Apan mipasalig ang pundok sa Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operaytor Nationwide nga ang mga drayber sa tradisyonal nga jeepney ang pabilin nga mituman sa maong paghatag og diskuwento dili lang mga tinun-an, lakip na sa Senior Citizens ug Persons with Disability (PWD).

Sa mga tinun-an, Sr. Citizens ug PWD ayaw sa pagpanuko tungod kay ato kining katungod, gumikan kay ang maong diskuwento usa ka pribiliheyo nga gitunol sa kagamhanan nga gihanigan og balaodnon.