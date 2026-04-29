Editoryal: Osmeña batok sa BRT sa SRP

Atol sa diskusyon sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Abril 28, 2026, gipadayag ni Bise Mayor Tomas Osmeña ang iyang kasagmuyo.
Tungod kay wala man masunod ang orihinal nga rota sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) nga gikan unta sa Bulacao sa habagatan padulong sa Talamban sa amihanan ug didto na man hinuon kini mag-again sa South Road Properties (SRP), nibahad ang bise mayor nga mo-resign sa iyang katungdanan.
Imbes nga ang mga bus mosubay sa nag-unang kadalanan sa dakbayan diin naghuot ang mga ordinaryong komyuter, didto man hinuon kini sa usa ka dapit nga giisip nga "joint venture" area sa gobiyerno ug sa mga higanteng developer.
Dili nato mabasol Bise Mayor Osmeña sa iyang pagpabuhagay og kaligutgot.
Sa tinuod lang, kon atong sud-ongon ang kahimtang karon sa SRP, makita nato ang mga bus nga daw "naglangoy" sa kamingaw padulong sa Il Corso ug balik sa Ayala. Sa mga oras sa buntag, diin ang sentro sa dakbayan nagkaguliyang na sa kahuot sa mga pasahero nga mangita og masakyan paingon sa trabaho, ang SRP hawan pa kaayo tungod kay sirado pa ang mga establisemento sa maong dapit. Halos wala kay makit-an nga pasahero nga makabenepisyo sa binilyon nga kantidad sa maong proyekto niining orasa.
Nganong ipugos man ang rota sa usa ka dapit diin ang kadaghanan sa mga nagpuyo sa mga condominium aduna nay kaugalingong mga sakyanan? Kon duna man silay panginahanglan sa transportasyon, kining mga tawhana kasagaran mag-book na lang og Grab o taxi aron kuhaon sila mismo sa pultahan sa ilang mga condo, kaysa maglakaw paingon sa usa ka bus terminal. Kon duna may dasok sa tawo sa SRP, mahitabo ra kini sa hapon alang sa mga gustong magpahangin, mangaon, ug mag-relax daplin sa dagat. Apan ang tinuod nga krisis sa trapiko—ang tinuod nga kalbaryo sa mga Sugboanon—anaa sa mga nag-unang dalan sa dakbayan diin ang mga trabahante ug estudyante nag-antos matag adlaw sa kainit ug kakuwang sa masakyan.
BRT vs. LRT: Ang Kagamay sa Atong Dalan
Samtang nagkalalis pa sa rota, dili malikayan nga mangutana ang publiko: Mao ba gyud ni ang solusyon? Anugon ang panahon ug binilyon nga gigahin sa BRT nga hangtod karon wala pa gyud mahuman. Sa kagamay sa mga dalan sa Sugbo, mas praktikal unta ang Light Rail Transit (LRT).
Sa LRT, mga haligi ra ang mag-okupar sa karsada samtang ang tren anaa sa ibabaw. Dili kini mokuha og dako nga luna sa dalan nga alang unta sa uban pang mga sakyanan.