Editoryal: Osmeña batok sa BRT sa SRP (Ikaduhang Bahin)

Kining maong editoryal sumpay sa atong gihisgutan kagahapon nga naputol tungod sa kakuwang sa space. Atong gihisgutan ang seryosong hulga ni Bise Mayor Tomas Osmeña nga mo-resign sa iyang katungdanan kon dili masunod ang orihinal nga rota sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT)—nga gikan sa Bulacao padulong sa Talamban.
Sa pagkakaron, makita nato nga ang mga bus anaa nagbiyahean sa Ayala paingon sa Il Corso sa South Road Properties (SRP) ug balik. Samtang nagpadayon ang lalis sa mga opisyal kon asa gyud dapat paagion ang mga bus, ang publiko nagpabiling naglibog. Mao ba gyud ni ang solusyon sa kahuot sa trapiko? Anugon ang panahon ug ang binilyon ka pesos nga gigahin sa BRT nga hangtod karon nagpabiling dili kompleto.
Sa kagamay sa mga dalan sa Sugbo, mas praktikal unta ang Light Rail Transit (LRT). Ubos sa sistema sa BRT, ang gamay na gani nga dalan makuhaan pa gyud og duha ka lanes para sa eksklusibong agianan sa bus. Ang LRT dili maapektuhan sa traffic kay adto man kini sa babaw moagi. Lahi kini sa mga bus nga nagsubay sa CBRT lanes sa kasamtangan nga mohunong kon stop ang signal sa traffic lights sama sa mga dyip. Tungod niini, mawala ang tinuod nga diwa sa pagka-”Rapid” niini.
Sa ako lang opinyon, mas nindot unta kon naay grupo nga gitawag og Metro Cebu Development Authority dinhi sa Sugbo, susama sa Metro Manila Development Authority (MMDA) sa kaulohan. Gikinahanglan nato ang usa ka coordinating body nga magsumpay sa mga plano sa dakbayan sa Talisay, Cebu ug Mandaue aron mahimong hapsay ang dagan sa tanan.
Hunahunaa kon duna tay LRT gikan sa Tabunok paingon sa Maguikay, usa kini ka tul-id nga rota nga dili makigkompetensya sa mga dyip. Ang mga dyip magsilbi na lang nga “feeder” o tigkuha sa mga pasahero gikan sa mga estasyon sa LRT paingon sa ilang mga pinal nga destinasyon.
Ang unang LRT didto sa kaulohan nga adunay rota gikan sa Monumento paingon sa Baclaran, nilatas sa pipila ka lokal nga kagamhanan sama sa Caloocan, Manila, Pasay, Quezon, ug Parañaque sa usa ka hapsay nga sistema. Kini unta ang ehemplo nga angay natong sundon aron masulbad ang problema sa transportasyon sa Sugbo sa kinatibuk-an, dili lang sa usa ka dapit. Kon LRT pa lang unta ang giduso nga proyekto, lagmit ubay-ubay na nga mga haligi ang nagbarog karon.
Sa BRT, naabtan kita og pila ka katuigan tungod sa kalangay sa road widening ug sa pag-negotiate sa mga luna nga maigo sa kilid sa dalan.