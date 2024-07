Editoryal: OWFs angay magtigom

Adunay programa ang Department of Migrant Workers (DMW) nga magdasig sa mga OFW nga magtigom og kuwarta sa lokal nga mga banko.

Tinguha ning maong programa mao ang matabangan ang mga OFW nga dili mausik ang hinaguan ug makatigom og igong puhonan aron magamit sa ugma damlag.

“We have less than 50 percent of our OFWs save in banks or deposit their money in banks, including their families,” matod ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac sa usa ka televised public briefing ug napatik sa Superbalita Cebu.

“It is necessary to deposit their money in banks so that they will have savings,” dugang ni Cacdac.

“We want to strengthen the financial literacy of our OFWs as part of our reintegration program and services.”

Nindot kini nga programa sa DMW apan ngano kaha nga katunga o kadaghanan tingali sa OFWs ang wala nagtigom sa banko. Basin wala mahaylo ang OFW nga magtigom sa banko gumikan sa ka gamay sa interest.

Puwede man tingali nga makapagawas og mandatu ang gobiyerno ngadto sa mga banko aron hatagan og espisyal nga konsiderasyon ang OFWs nga padak-an ang interest kon magtigom kini sa banko. Ambot kon naa ba kini sa balaod. Kon wala man, basin naay usa ka senador diha nga makapanday niining maong balaod.

Angayan man lang sab tingali hatagan og espisyal nga pagtagad ang OFWs nga giisip nato nga bag-ong mga bayani tungod sa ka dako nga kantidad nga ilang nahatod sa Pilipinas.

Sa laing bahin, kadaghanan sa mga OFW nagsakripisyo nga manarbaho sa gawas sa nasod aron mahatagan og maayong kinabuhi ang ilang tagsa­tagsa ka pamilya. Kultura na kini sa mga Pinoy.

Kon magsige na lang og tigom ang OFWs, dili nila mahatag ang gipangandoy nilang maayong kinabuhi alang sa ilang pamilya. Aduna gyu’y uban nga dili na makahunahuna sa kaugmaon, ang mahinungdanon haruhay ang kinabuhi sa kasamtangan.

Ning sitwasyuna, moaninaw gyud kon unsa ka nindot ang programa sa DMW nga matudloan ang OFWs nga magtigom og kuwarta sa banko aron inig abot sa panahon, wala’y mausik nga hinaguan. Kon ang gibanabana nga 2.33 millions nga OFWs sa tibuok kalibutan pulos magtigom sa banko, dakoa kaha og matabang niini sa ekonomiya sa nasod.