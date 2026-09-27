Editoryal: P1 nga saka sa plete bug-at sa bulsa

Ang pahibalo sa Department of Transportation (DOTr) ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) nga gilibkas na ang suspensiyon sa usbaw sa pletehan sa pampublikong mga sakyanan usa ka bug-at nga hampak sa dughan sa yanong mga mamumuo sa nasod.
Ang usbaw sa pletehan ipatuman sugod karong Lunes, Septiyembre 28, 2026, diin ang minimum nga plete sa tradisyonal nga jeepney mosaka gikan sa P13 ngadto sa P14 samtang ang modernong jeepney ug bus mosaka gikan sa P15 ngadto sa P17.
Alang sa mga operator sa transportasyon, angayan na gyud nga isaka ang pletehan gumikan kay walay hunong ang pagsaka sa presyo sa gasolina.
Balido man tuod kini nga rason apan angayan sab tan-awon pag-ayo ang pikas bahin niini – ang ordinaryong mga sumasakay, kansang mga bulsa limitado ra ang kalawmon.
Alang sa milyon-milyong mga estudyante ug mga empleyado nga nagdawat ra og minimum nga suholan, kini nga gamay nga kantidad sa pagsaka makaapekto na og dako sa ilang adlaw-adlaw nga gastuhan.
Sa usa ka ekonomiya diin ang suholan nagpabilin nga natanggong o wala’y pag-uswag, ang matag sentimo apil gyud sa kuwenta.
Kasagaran biya, ang mga sumasakay kaduha o katulo mosakay aron makaabot sa trabahoan o eskuwelahan.
Kon pik-on sa makadaghan, ang P1 nga usbaw sa pletehan bug-at na gyud sa bulsa hilabi na sa usa ka ginikanan nga adunay ubay-ubay nga mga anak nga nagkinahanglan og pangplete paingon sa eskuwelahan.
Sa tinuod lang, ang kahimtang sa mga drayber ug operator dili usab mahimong ibaliwala, , mga tawo ra sab sila nga mga biktima sa ubos nga ekonomiya.
Ang tinuod nga progresibong polisiya sa transportasyon wala nagpasabong sa nagkalisod nga mga sumasakay ug nanglimbasog nga mga drayber.
Nagkinahanglan kini og lig-on ug direktang interbensyon sa gobiyerno. Kinahanglang tun-an sa gobiyerno ang usa ka maayong lakang nga makatabang ug makiangayon alang sa mga sumasakay ug mga drayber.
Hinaut nga paningkamutan sa gobiyerno nga makakaplag og malungtarong solusyon kabahin ning maong isyu sa tranportasyon.
Kon dili man kini mahitabo sa daling panahon, ang mahinungdan adunay paningkamot nga pagahimuon ang gobiyerno nga puwedeng mapahimuslan sa ugma damlag kay ang matag sentimo, kon matipun-og na og maayo, puwedeng hingpit nga makabuslot sa bulsa sa matag usa.