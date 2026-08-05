Editoryal: P12 fuel subsidy, dako nga tabang

Dako nga kaginhawaan alang sa atong mga drayber sa public utility vehicle (PUV) ug UV Express ang bag-ong direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga patas-an ang fuel subsidy gikan sa P10 ngadto sa P12 kada litro.
Taliwala sa walay hunong nga paglihok sa presyo sa petrolyo sa merkado sa kalibotan, ang matag piso nga maiban sa gasto sa pang-adlaw-adlaw nga pagpamasahero dako na kaayo og impact sa pamilya sa atong mga drayber.
Sa imaging bulan, nius-os na unta ang presyo sa gasolina human sa temporaryong ceasefire tali sa Iran ug Amerika. Apan gumikan sa pag-ulbo na sab sa tensiyon ug giyera sa maong mga nasod, paspas nga nisaka ang presyo sa petrolyo gikan sa P70 ngadto sa P80 sulod lang sa duha ka semana. Ug bisan pa man kon nikunhod kini og gamay niadtong Martes, Agusto 4, 2026, ang maong us-os nga wala gani kaabot og P1 dili igo aron mabawi ang bug-at nga presyo sa lana.
Tungod niini, ang gihimo sa gobiyerno nga pagdugang og P2 sa fuel discount usa ka lakang nga magpagaan sa pinansiyal nga palas-anon sa mga drayber. Kon atong kwentahon: sa usa ka drayber nga makapatubil og 40 ka litro sa usa ka adlaw nga pagwadwad sa karsada, ang dugang P2 nga subsidy nagpasabot og P80 nga savings adlaw-adlaw. Ang maong kantidad igo na kaayong makapalit og usa ug tunga sa kilong bugas—usa ka direktang tabang sa lamesa sa usa ka pamilya nga adunay upat ka miyembro.
Una na nga girekomendar sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) nga himuong P20 matag litro ang fuel subsidy alang sa tanang operator ug drayber. Bisan pa man nga P12 ra ang naaprobahan sa administrasyon tungod sa limitasyon sa pundo ug badyet sa gobiyerno, nagpabilin gihapon ang paglaom nga dunggon ang dugang suporta kon magpadayon ang krisis.
Gipahayag ni Executive Secretary Ralph Recto nga kinahanglang mabati sa matag sektor ang presensya ug pagpakabana sa gobiyerno taliwala sa krisis sa Middle East.
Ang P12 nga discount usa ka maayong solusyon aron mapugngan ang pagtaas sa pletehan. Apan samtang wala pa mahuman ang krisis sa gawas sa nasod, kinahanglan sab nga magpabilin nga preparado ang gobiyerno sa paghatag og mas lapad ug mas dugay nga proteksyon alang sa atong mga mamumuo sa karsada.