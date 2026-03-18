Editoryal: P683K nga kantidad sa shabu,marijuana nasakmit sud sa 1 ka semana’ng optns.

Moabot sa 1,425 ka tawo ang nadakpan sa paglapas sa mga ordinansa sa lungsod, samtang P683,382 nga kantidad sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) sulod sa usa ka semana nga operasyon gikan Marso 9 hangtod sa 15, 2026.
Sumala sa report ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., hepe sa CPPO, 57 ka tawo ang nasikop sa 43 ka operasyon diin nakuha ang 100.44 gramos nga shabu ug 3.25 gramos nga marijuana.
Sa pagpatuman sa mga ordinansa sa lungsod, mao kini ang adunay labing daghang nadakpan diin nakakolekta ang gobiyerno og P778,500 nga multa gikan sa 1,425 ka indibidwal.
Duna sa’y 50 ka wanted persons ang nasikop, lakip ang unom nga giila nga most wanted.
Lima ka armas ug usa ka eksplosibo ang nasakmit, samtang pito ang boluntaryong gitugyan sa kapulisan.
Sa ilegal nga sugal, 19 ka sugarol ang nadakpan sa 13 ka operasyon diin nakuha ang P3,643 nga pusta. / AYB