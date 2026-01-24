Editoryal: Paablihan ang gisira

Gipaningkamutan karon sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) nga matugotan sa Korte Suprema nga mabuksan ang sirado nga Inayawan Landfill nga magsilbing temporaryong transfer facility, samtang gipangitaan pa og longer-term solution nga kalabayan og basura sa Dakbayan sa Sugbo.
Sa usa ka bahin, makita ang maayong tuyo sa kagamhanan nga masulbad ang problema sa solid waste management, human sa nahitabong trahedya sa Binaliw landfill nga nikalas og 36 ka mga kinabuhi.
Ang kakuwang sa tarong ug luwas nga pasilidad sa paglabay sa basura naghulga sa kahimsog, kalimpyo, ug kaluwasan sa komunidad, busa ang paggamit sa Inayawan isip usa ka transfer point mahimong usa ka praktikal ug daliang solusyon samtang wala pa matuman ang malungtarong mga plano.
Apan, dili usab ikalimod ang mga negatibong implikasyon sa maong proposal. Ang Inayawan Landfill gipasarado tungod sa Writ of Kalikasan nga nagpanalipod sa katungod sa katawhan alang sa usa ka himsog ug limpyo nga palibot.
Ang pagpaningkamot nga ipalibkas kini nga prohibisyon, bisan pa man temporaryo, mahimong makapahuyang sa mga desisyon sa korte ug makahatag og hulga sa kredibilidad sa mga institusyon nga nanalipod sa kalikupan. Dugang pa, ang pagbalik sa operasyon sa Inayawan, bisan isip transfer facility lamang, posibleng magdala pag-usab og risgo sa kahimsog sa mga lumulupyo sa palibot.
Ang pagsupak sa mga mayor sa Talisay ug Minglanilla sa pagdawat sa basura gikan sa Cebu City nagpakita nga ang isyu sa basura dili lang problema sa usa ka lokal nga kagamhanan, kondili usa ka rehiyonal nga hagit nga nagkinahanglan og kooperasyon, hustong pagplano, ug tinud-anay nga pagrespeto sa mga balaod sa kalikupan. Ang pagdumala sa basura dili angay isalig sa temporaryong mga solusyon, kondili kinahanglan suportahan sa malungtarong mga programa sa pagsegregate, pag-recycle, ug hapsay nga pagdisposal.
Sa katapusan, ang lakang sa DENR makita isip usa ka emergency response sa usa ka seryoso nga kahimtangan.
Ang kaayohan sa katawhan ug ang kaluwasan sa palibot ang angay magpabiling sentro sa tanang desisyon, aron malikayan ang pagsubli sa mga trahedya ug masiguro ang usa ka malungtarong kaugmaon alang sa Metro Cebu.