Editoryal: Paabuton dunay mamatay?

Kon moabot na sa edad nga 60 anyos, ang sulti-nga-da’ng komedya sa uban makonsiderar na nga guwang, dili lang tungod sa mga sakit sa lawas nga nanggawas, nakalatid sa balaod sa Pilipinas nga sinugdanan sa pag-ila sa senior citizen.

Ang senior citizen karon arang-arang kon itandi sa unang panahon nga ‘mura'g mapa­daplin’ sa sosyodad kon dili na produktibo.

Ubos sa Republic Act 7432, ang Senior Citizen Act of 1991, nag-ila sa natampo sa senior citizens sa pagpanday sa nasod busa naghatag og benepisyo ug pribilihiyo o ubang serbisyo.

Labing popular nga benepisyo mao ang diskwento sa pagpalit ug serbisyo, lakip sa pinansiyal nga ayuda sa mga indigent senior citizens.

Gawas sa nasudnong balaod, dunay local government unit (LGU) ang nagpasar og ordinansa sa senior citizen nga naghatag usab og ayuda nga way pagpihig, kabos o adunahan.

Ang Cebu City Ordinance 2326 nagmando sa benepisyo sa tanang senior citizens ug persons with disability (PWDs) nga libre sa parking fees sa malls, ospitals, publiko ug pribado.

Apan si Konsehal Pastor Alcover Jr., chairman sa committee on senior citizens sa Konseho sa Cebu City, nipasabot sa online program sa SunStar Cebu nga 'Beyond the Headlines' sa Biyernes, Pebrero 2, 2024, nga dunay dakong hagit sa lokal nga pinansiyal nga ayuda nga P1,000 matag buwan.

Nagkadako ang populasyon sa senior apan way katugbang nga pag-umento sa budget. Kini ang hinungdan nga nagbutang og limit ang Konseho nga kadto lang una ang nagrehistro sa eleksiyon sa dakbayan sa 2013 ug paubos ang ikonsiderar sa ayuda.

Bisan pa niini, matod ni Alcover, dili mominos 10,000 ka seniors ang nakalinya alang sa sa ayuda. Subo nga palandungong paabuton nga dunay mawagtang sa listahan o mamatay.

Dason niya nga naningkamot siya nga umentohan ang budget ug pag-uswag sa limit sa tuig.

Si Alcover nitambag sa mga senior nga mobisita sa iyang buhatan aron masayod sa ilang katungod, mga pribilihiyo ug mga isyo o hagit nga giatubang sa sektor.