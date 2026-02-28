Editoryal: Pagan ang mga Pinoy

Sa nahitabong tensiyon tali sa Israel ug Iran nga nisangpot sa pag-atake sa Israel ug Estados Unidos batok sa Iran, dili lamang isyu sa geopolitika sa Middle East. Kini usa ka krisis nga aduna direkta nga epekto sa liboan ka Pilipino nga anaa sa Israel nga nanginabuhi aron nga ibuhi sa ilang tagsatagsa ka mga pamilya.
Kadtong mga adunay kabanay nga nanarbaho sa Israel ang naputos sa kabalaka ilabi na nga ang Embahada sa Pilipinas sa Tel Aviv ang nipagawas og pahimangno nga dili mogawas o mangita og luwas nga kataguan.
Ang pahayag ni Presidente Donald Trump nga ang Estados Unidos nagsugod og “major combat operation” batok sa Iran, uban sa iyang alegasyon nga ang Iran nagtinguha sa himo og nuclear program ug long-range missiles naghatag og tensiyon.
Alang sa Pilipinas, kini nga sitwasyon adunay tulo ka implikasyon. Una, seguridad sa mga Pilipino sa Israel. Kadaghanan kanila mga overseas Filipino workers nga nagtrabaho isip caregivers, health workers, ug sa ubang sektor. Ang matag missile alert dili lamang alarma sa usa ka nasod kondili personal nga kahadlok sa matag pamilya nga adunay ginikanan o anak nga anaa didto.
Ikaduha, ekonomikanhong epekto. Ang Israel usa sa mga destinasyon sa Filipino labor sa Middle East. Ang bisan unsang gubat mahimong mosangpot sa temporaryo o permanente nga pagpauli sa mga OFW. Ang kalit nga repatriation magpasabot sab og dugang nga responsibilidad sa gobiyerno sa paghatag og suporta sa mobalik nga mga trabahante.
Ikatulo, diplomatikong balanse. Ang Pilipinas, isip kaalyado sa Estados Unidos apan nagtinguha sab sa malinawon nga relasyon sa ubang nasod, kinahanglan mag-amping sa luwatan nga pamahayag ug lihok.
Ang pahimangno sa Embahada dili angay tan-awon nga ordinaryong advisory. Kini usa ka pahinumdom nga sa panahon sa internasyonal nga panagbangi, ang labing sayon maigo mao ang mga sibilyan.
Gikinahanglan ang mas lig-on nga contingency planning, klarong komunikasyon, ug aktibong koordinasyon tali sa Department of Foreign Affairs ug sa mga pamilya sa mga naa sa Israel.
Ang pahimangno sa Embahada dili angay tan-awon nga ordinary nga advisory apan pahinumdom nga sa panahon sa internasyonal nga panagbangi, segurado nga mapagan ang mga sibilyan—ang mga tawo nga igo lang nanarbaho ug nagtinguha og malinawon nga kinabuhi.
Busa, gikinahanglan ang mas lig-on nga contingency planning, klarong komunikasyon, ug aktibong koordinasyon tali sa Department of Foreign Affairs ug sa mga pamilya sa mga naa sa Israel.