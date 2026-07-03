Editoryal: Pagbalanse sa katungod

Ang tulo ka adlaw nga protesta sa mga sakop sa Iglesia Ni Cristo isip suporta kang Senador Rodante Marcoleta nagpakita nga buhi gihapon ang kagawasan sa pagpahayag ug paghimo og protesta o rally sa nasod.
Apan ang matag katungod adunay kaubang responsibilidad. Dili ikalimod nga ang kalit nga panagtigom niresulta sa grabe’ng trapik sa EDSA nga nakaapekto sa liboan ka mga motorista.
Ang katungod sa usa ka grupo sa pagprotesta kinahanglan sab timbangon nga magmatngon sab sa katungod sa kadaghanan nga di mabalda ug makapadayon sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhi.
Maayong timailhan nga natapos ang tibuok kalihukan nga malinawon. Ang pagpakita sa disiplina sa mga partisipante ug ang propesyonal nga pagdumala sa kapulisan nakatabang aron malikayan ang grabe’ng kagubot.
Dili ang gidaghanon sa nitambong o ang kakusog sa tingog sa protesta ang mahimong sukdanan sa kamatuoran sa usa ka panawagan. Ang hustisya mahimong makab-ot lamang kon ang ebidensiya ug ang balaod maoy mahimong giya sa paghukom.
Ang maong hitabo usa ka pahinumdom nga ang demokrasya nagkinahanglan sa balanse tali sa kagawasan ug kaayuhan sa publiko. Ang gobiyerno kinahanglan mopanalipod sa katungod sa malinawon nga asembliya samtang moseguro sab nga dili malapas ang katungod sa uban.
Sa katapusan, ang usa ka lig-on nga demokrasya dili masukod sa gidaghanon sa mga nagmartsa, kondili sa katakos sa nasod sa pagpatuman sa balaod nga patas, way kahadlok, ug way pinalabi.