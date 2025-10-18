Editoryal: Pagbaton og maayong pamatasan

Ang pagpalabang sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo sa resolusyon nga nag-awhag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) nga ipaubos sa seminar ug refresher courses ang mga drayber, konduktor, ug customer service personnel sa mga public utility vehicle (PUV) mahinungdanon.
Nagpamatuod kini nga bisan sa atong modernong panahon, aduna gihapoy mga nagserbisyo sa publiko nga wala makasabot sa ilang tinuod nga katungdanan ug etikal nga responsibilidad sa mga pasahero—ilabi na ngadto sa mga senior citizen.
Ang kaso nga gisang-at sa usa ka senior citizen nga pasahero nga gibalibaran og fare discount dili lang usa ka isyu sa kwarta apan usa ka isyu sa pagrespeto sa katungod ug pagkatawo.
Ang Republic Act 7432, nga giila nga Senior Citizens Act, naglatid sa katungod sa mga tigulang nga makadawat og 20 porsyento nga diskwento sa mga serbisyo, lakip na sa pampublikong transportasyon. Apan ang paglapas niini nagpakita sa kapakyasan sa uban sa sektor sa transportasyon nga makasabot nga ang balaod dili lamang teknikal nga kamanduan apan simbolo sa pag-ila sa dignidad ug kontribusyon sa mga senior citizen sa katilingban.
Ang insidente sa modern jeepney nga nagdumili sa diskwento usa ka timaan sa kakulang sa disiplina ug empatiya. Sa tinuod lang, ang paghatag og diskwento dili man unta makaalkansi sa kita sa drayber o operator.
Ang maong pamatasan makapakita nga ang uban sa mga nagmaneho ug nagkolekta sa plete wala maayong pagbansay sa hustong pamatasan ug serbisyo publiko.
Tungod niini, ang panawagan sa konseho nga ipatuman sa LTFRB ang mga refresher seminar.
Ang teknikal nga kahibalo sa drayber ug konduktor igo lang nga bahin sa ilang trabaho; ang kinabuhi sa serbisyo publiko nagkinahanglan og kasingkasing nga andam motabang ug mobati sa kahimtang sa uban. Dili lang kini bahin sa pagdala sa pasahero aron ihatod sa ilang destinasyon, apan sa pagdala sa respeto, ug katungod sa matag pasahero luwan sa maong unit.
Ang maong seminar kon ipatuman pag-ayo, makatabang nga mapukaw ang kahibalo sa mga PUV personnel sa balaod ug sa ethics sa pagserbisyo. Kinahanglan sab nga ipatuman ang hugot nga monitoring ug pagpahamtang og silot sa mga nakalapas aron mahimong klaro nga ang balaod adunay ngipon.
Dili angay nga pasagdan nga mausab ra ang mga pasalig sa papel, samtang ang mga pasahero magpadayon sa pag-antus sa arogante nga pamatasan.
Ang katilingban, ilabi na ang Sugbo nga nagdasig sa modernong transportasyon, angay nga mosangpot sa modernong pamatasan sa serbisyo—nga adunay respeto sa katigulangan, hustisya sa pletehan, ug kaisog sa pag-atiman sa publiko.
Sa katapusan, ang pagrespeto sa katiguwangan dili lang balaod sa papel, apan timailhan sa pagka-mature ug civilization sa usa ka dakbayan o lungsod.