Editoryal: Pagdili sa e-bike ug e-trike

Ang balita mahitungod sa bag-ong palisiya sa Department of Transportation (DOTr) nga nagdili sa mga electric bike (e-bike) ug electric tricycle (e-trike) sa tanang dagkong karsada sa tibuok nasod sugod sa Disyembre 1, 2025, usa ka hukom nga pabor sa kadaghanan—ilabi na sa mga nag-antos sa grabeng problema sa trapiko.
Ngano man? Gumikan kay ang mga hinay nga dagan sa e-trikes ug e-bikes makabalda sa dagan sa trapiko. Sa mga two-lane nga karsada sa Dakbayan sa Sugbo, ang pagsunod sa luyo sa usa ka e-trike nagpasabot sa paghulat nga ma-clear ang kaatbang nga linya una pa makalusot.
Kini ang hinungdan sa pagpundok sa mga sakyanan ug sa kalangay nga moresulta sa pagka-late sa mga empleyado sa ilang trabaho. Ang panginahanglan sa pipila ka drayber dili angay makapilde sa panginahanglan sa mayoriyang publiko alang sa hapsay ug luwas nga biyahe. Atong makita ang duha ka nagkalahi nga pamaagi sa Metro Cebu.
Sa Mandaue City, pinaagi ni Chief Hyll Retuya sa TEAM, maisugong gipatuman ang total ban sa e-bikes ug e-trikes sa ilang dagkong kadalanan sukad pa sa miaging tuig. Kini nagpakita og lig-on nga baroganan alang sa dinaliang solusyon sa problema sa trapiko. Apan sa Cebu City, lahi ang diskarte. Imbes total ban, ang siyudad nisagop sa City Ordinance (CO) 2531 sukad pa niadtong 2019 nga nag-focus sa regulasyon. Ang ordinansa nag-obligar sa tinuig nga rehistrasyon sa mga e-trike ug pagdagan lamang sa mga gitakda nga interior routes nga dunay silot nga multa ug pag-impound alang sa mga makalapas.
Ang problema dili lang sa dagan; kini anaa usab sa disiplina ug accountability. Sa daghang bahin sa Sugbo, sama sa Pasil ug Tres de Abril, naghitak na ang mga de-pasaheroang e-trike.
Ang makapabalaka mao ang batasan sa ubang drayber nga walay pagtahod sa lagda sa trapiko — ang pagsulod sa one-way nga karsada, pag-counterflow ug dili paghunong sa stop signal -- nga naghatag og risgo sa ilang mga pasahero.
Kon adunay disgrasya—ikaw man ang makadasmag o sila ang makadasmag nimo—ikaw ang alkanse. Walay lisensiya nga mahimong kompiskahon sa mga traffic personnel. Kini naghimo sa pagmaneho sa e-trikes nga usa ka risgo sa uban pang motorista, tungod kay walay lig-ong paagi sa pagpangayo og tulubagon.
Tinuod, naghatag og konsiderasyon ang lokal nga gobiyerno sa panginabuhian sa mga drayber. Apan kon buot hunahunaon, sa wala pa mauso ang pampasaherong e-trike, aduna man silay laing panginabuhian.
Dili lang ang e-trikes ang problema. Ang atong kadalanan nag-antos sa ubang matang sa kalapasan nga nanginahanglan og hugot nga pagpatuman.
Noise Pollution: Ang mga bora-bora nga tambutso sa motorsiklo, ilabi na sa lawom nga kagabhion, usa ka paglapas sa katungod sa tawo nga makatulog og tarong. Ilegal parking: Ang mga tag-iya og motorsiklo nga magpataka lang og parking kilid sa karsada, sama diri sa may Sityo Sto. Niño, Barangay Quiot, naghimo sa dalan nga apeke ug peligruso. Ang mga drayber sa sakyanan nagbagulbol ug nahadlok nga magaras.
Kinahanglan nga ang atong lokal nga kagamhanan, uban sa barangay ug hintungdang ahensiya, magpakita og kusog ug determinasyon sa pagpatuman sa lagda.
Ang kaluwasan ug kahapsay sa komunidad mao ang palabihon.