Editoryal: Pagdumala sa basura di angay ‘trial and error’

Dili ikahibulong nga moabot ang panahon nga hingpit na nga malanag ug malumos ang Dakbayan sa Sugbo sa kaugalingon niining basura.
Dihang temporaryong gipahunong ang operasyon sa Binaliw landfill, ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nag-usab-usab sa ilang pamaagi kabahin sa pagdumala sa basura, nga gihulagway ni Konsehal Harold Kendrick Go nga “trial and error.”
Pagkasira sa Binaliw landfill, gigamit sa kagamhanan sa dakbayan ang usa ka luna sa South Road Properties (SRP) isip temporaryong transfer point apan gipasira kini sa Environmental Management Bureau (EMB) 7.
Gipasabot sa EMB 7 nga nag-isyu sila og cease and desist order (CDO) ning maong operasyon sa rason nga wala’y legal nga pagtugot ang transfer station unya ang nagtipun-og nga mga basura nanimaho na og maayo, nga gireklamo sa mga nagpuyo duol sa maong dapit ug hasta sa mga negusyante nga naglihok sa SRP.
Tungod niini, ang transfer station gibalhin na sab Cebu City Quarantine Center, nga tataw nga dili gihapon malungtarong solusyon.
Maayo na lang kay niabot ang panahon nga gilibkas na sa EMB 7 ang CDO batok sa Prime Integrated Waste Solutions Cebu, nga maoy nag-operate sa Binaliw landfill.
Sa laktod nga pagkasulti, naabli na pagbalik ang Binaliw landfill ug gigamit na sab kini pagbalik sa Dakbayan sa Sugbo sa pagdumala sa basura niini.
Apan nasayran nga 500 ka toneladang mga basura ra ang makaya sa Binaliw landfill matag adlaw samtang ang Dakbayan sa Sugbo makakolekta og 600 ngadto sa 700 ka tonelada sa mga basura matag adlaw.
Sayon ra ang kuwentada niini: adunay usik nga 200 ka tonelada sa mga basura ang Dakbayan sa Sugbo matag adlaw. Asa man kini gipanglabay o ilabay?
Nagkanayon si Konsehal Go nga nangreklamo na ang mga residente sa nagkadaiyang mga barangay kabahin sa wala makolekta nga mga basura sulod na sa pipila ka mga adlaw.
Gipasabot ni Konsehal Go nga naglibog na ang mga residente gumikan kay mag-usab-usab ang eskedyul sa pagkolekta sa mga basura hinungdan nga matipun-og kini sa usa ka lugar hangtod nga manimaho na og maayo.
Apan ang eskedyul sa pagkolekta kumigking ra sa problema nga angayang sulbaron kabahin sa pagdumala sa basura.
Niini, gipangayuan ni Konsehal Go ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, pinangulohan ni Mayor Nestor Archival, og konkreto, epektibo, malungtarong solusyon sa problema, long-term ug short-term.
Puwerteng saktuha ni Konsehal Go kabahin niini. Aduna man gyud saktong solusyon kabahin sa problema sa basura. Tingali kinahanglan lang kini pagatutokan og maayo ug hatagan og dakong pagtagad.
Kon nahimo kini sa ubang mga dapit, nganong di man kini mahimo sa usa sa adunahang mga dakbayan sa nasod?