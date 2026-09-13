Editoryal: Paghuman sa CCMC nagpabiling ilusyon

Dalaygon kining tinguha ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga mahuman ang pagtukod sa Cebu City Medical Center (CCMC) karong Disyembre 2026.
Apan ning puntoha, ang tinguha ni Archival tataw nga usa na lang ka ilusyon ug nagkinahanglan og milagro aron mahitabo.
Gikan sa pagsugod sa konstruksyon ning maong mahinungdanon nga edipisyo niadtong 2015, ubay-ubay na nga mga kakulian ang nasugatan niini resulta sa mga pagkalangan.
Kapin sa dekada na ang nakalabay, mao lang gihapon ang dagan sa sentro sa sugilanon – pagkalangan sa konstruksyon niini. Ambot, kanus-a kaha mahuman kining maong proyekto.
Ang labing bag-ong kalbaryo sa paghuman niini mao ang hangyo sa kontraktor nga Dakay Construction nga ihunong ang konstruksyon tungod sa klaro nga depekto sa istruktura gikan sa niaging mga hugna sa pagtrabaho niini. Niini, dayag nga mahitabo na sab ang laing pagkalangan.
Kining tinguha ni Archival nga mahuman ang edipisyo sa dili pa mahuman ang kasamtangang tuig nagpalaum lang sa publiko sa usa ka dakong kalambuan nga dili mahitabo.
Angayan untang gipasusi daan ni Archival ang tanan lakip na ang mga depekto sa istruktura ug legal nga mga problema una siya nibungat nga kinahanglang mahuman ang proyekto sa petsa nga iyang gipunterya.
Matod pa ni Konsehal David Tumulak, unsaon man sa pagpadayon sa usa ka kontraktor kon adunay mga depekto o substandard ang mga nahiunang gitrabaho.
Ang Phase 5 contract nahatag ngadto sa Dakay Construction niadtong 2025 nga adunay balor nga P683.94 milyones. Unya nagdugang ang Cebu City Government nga P500 milyones nga pundo gikan Supplemental Budget 1 aron makatabang sa paghuman sa proyekto.
Ang Phase 5 alang unta sa paghuman sa ikaupat hangtod sa ikapito nga andana apan kuli kining mahitabo tungod sa nakit-ang mga depekto sa nag-unang tulo ka mga andana.
Sa banabana sa 25 ka volunteer engineers ug architects, nagkinahanglan og P403.41 milyones aron ayuhon ang mga depekto sa nag-unang tulo ka mga andana.
Ang nagbayad og buwis na sab ang mopas-an ning maong galastuhan, nga ningtumaw tungod sa kakuwang sa pagbantay, hinay nga sistema sa gobiyerno, ug dili maayong pagtrabaho.
Ambot kon naa pa ba kaha’y solusyon o maayong lakang nga himuon si Archival aron matuman ang dalaygon niyang tinguha, nga usa ka dayag nga serbisyo publiko.
Kapin sa dekada na ang nakalabay apan hangtod karon, nagpabiling usa ka ilusyon ang paghuman sa CCMC, nga usa ka sakit nga kamatuoran.