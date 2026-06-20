Editoryal: Pagkabunggo sa LTO

Makapaguol ang nahitabong pagdakop sa siyam ka personnel sa Land Transportation Office (LTO) sa Caraga Region pinaagi sa usa ka entrapment operation.
Apan dili na makapahibulong nga hulagway sa nagpadayon nga suliran sa kurapsyon sulod sa pipila ka ahensya sa gobyerno. Ang mga opisyal nga gisaligan sa pagpatuman sa balaod mao pa hinuon ang giakusahan nga naglapas niini—binuhatan nga nagbudhi sa pagsalig sa katawhan.
Sumala sa kapulisan, ang mga nadakpan giingong nalambigit sa extortion ngadto sa mga motorista ug pasahero atol sa ilang operasyon sa kalsada. Kini nga mga alegasyon dili bag-o. Dugay na kunong nadungog ang mga reklamo batok sa maong mga personahe, nga nagpakita nga ang problema dili lamang usa ka insidente kondili usa ka sistemiko nga kahuyang nga wala matagad.
Makapahunahuna nga ang pagpatuman sa balaod mahimong himuon nga paagi sa pagpangwarta. Ang mga checkpoint ug inspeksyon, nga gituyo aron mapanalipdan ang publiko, nahimong kahadlokan sa pipila ka motorista nga nabiktima sa giingong ilegal nga koleksyon.
Ang usa ka testimoniya giingong nga napugos og bayad og P15,000 usa ka lig-on nga pahinumdom nga ang abuso sa gahum adunay konkretong epekto sa ordinaryo’ng lungsoranon.
Ang maong hitabo naglatid sa usa ka mas lawom nga isyu—ang kakulang sa epektibong pagmonitor ug pagpanubag sulod sa ahensya. Kon tinuod nga dugay na ang reklamo, nganong wala kini matubag dayon? Asa man ang internal mechanisms nga unta magpugong sa ingon nga kalapasan? Ang paglangan sa aksyon dili lamang nagpahuyang sa integridad sa institusyon, kundili naghatag usab og luna sa padayon nga pang-abuso.
Bisan pa sa mga alegasyon, kinahanglan gihapon nga tagdon ang prinsipyo sa “presumption of innocence” hangtod mapamatud-an ang sala sa hukmanan.
Kinahanglan nga ang LTO ug ubang ahensya sa gobyerno magpatuman og mas lig-on nga mekanismo sa transparency ug accountability. Ang padayon nga pagbansay sa integridad, pagpalig-on sa internal affairs units, ug paghatag og proteksyon sa whistleblowers maoy pipila lamang sa mga lakang nga angay palig-unon.
Sa katapusan, ang serbisyo publiko usa ka sagrado nga katungdanan. Ang matag opisyal ug empleyado sa gobyerno gitugyanan sa responsibilidad nga mag-alagad uban sa katin-aw ug pagkamatinud-anon. Kon kini mapakyas, dili lamang ang indibidwal ang mapakyas, kondili ang tibuok sistema nga ilang girepresentar.
Ang pangutana karon: hangtod kanus-a pa ba pasagdan ang ingon nga mga binuhatan, ug unsaon pagpauli sa salig nga nadugmok sa mga kamot niadtong opisyal o public servant nga unta maoy manalipod niini?