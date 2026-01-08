Editoryal: Paglaom taliwala sa kalisdanan

Nisilaob na usab ang kalayo sa pagtuo sa tibuok dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Nagsugod na ang siyam ka adlaw nga Misa Novena alang sa kapistahan ni Señor Sto. Niño kagahapon, Enero 8, 2026.
Ang pagdagsa sa gibanabanang 240,000 ka mga deboto sa gipahigayon nga “Walk with Jesus” usa ka dako kaayong pagsaka kon itandi sa 160,000 sa miaging tuig—usa ka lig-on nga kamatuoran sa obserbasyon ni Lieutenant Colonel Jose Losbaños, information officer sa Cebu City Police Office (CCPO).
Ang maong gidaghanon nga naggikan sa datos sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), nagpakita nga imbes nga mahadlok o mawad-an og paglaom tungod sa mga trahedya, ang mga Sugboanon mas misalig pa hinuon sa gahom sa pag-ampo.
Ang lawom nga pasalamat ug ang hugot nga pangaliya alang sa padayong proteksyon mao ang nag-unang mitsa nga nagtukmod sa katawhan sa pagmata sa kaadlawon ug pagbaktas sa karsada gikan sa Fuente Osmeña padulong sa Basilica.
Matod ni Losbaños nga nisaka ang gidaghanon sa mga deboto karong tuiga tungod sa mas lawom nga debosyon ug pasalamat sa mga Katolikong magtutuo human sa mga nangaging kalamidad sa miaging tuig, lakip na ang mga linog ug bagyo nga niigo sa Sugbo.
Alang sa kapistahan ni Señor Santo Niño karong Enero 18, 2026, tataw ang usa ka mensahe nga naglanog sa tibuok kapupud-an: Dili maugdaw sa bisan unsang katalagman ang debosyon sa mga Sugboanon.
Kini nga debosyon dili lang usa ka tinuig nga ritwal, kondili usa ka buhing saksi sa kalig-on sa mga Sugboanon nga nagpabiling nibarog ug nisalig sa Labaw'ng Makagagahom taliwala sa mga kalamidad.
Kini nga mga katalagman igo na unta aron pukanon ang espiritu sa usa ka komunidad.
Apan ang nahitabo sukwahi. Imbes nga motalaw, ang maong mga trahedya nahimong dalan aron mas mogunit ang katawhan sa sidsid sa Balaang Bata.
Ang matag tunob sa prosesyon nagdala og estorya sa paglahutay—usa ka pag-ila nga luyo sa kangitngit sa bagyo ug linog, anaa ang kahayag ni Santo Niño nga naghatag og kaisog sa pagpadayon.
Alang sa usa ka tinuod nga deboto, ang pagkompleto sa siyam ka adlaw nga novena dili lang usa ka tradisyon, usa ka “requirement.”
Usa kini ka dakong achievement sa aspetong espirituhanon—sama sa katumanan nga bation kon kita makakompleto sa siyam ka adlaw nga Misa de Gallo sa Pasko.
Adunay dili mahulagway nga kalinaw sa hunahuna nga moabot human sa pagtambong sa misa.
Viva Pit Señor!