Editoryal: Pagpagaan sa pinansyal nga palas-anon

Ang mga residente sa Dakbayan sa Sugbo nga naglisod tungod sa kawad-on sa tubig ug kuryente human sa Bagyong Tino mahimong makadawat og tabang pinansyal, gumikan kay adunay bag-ong sugyot nga nagtinguha nga i-waive ang utility bills sulod sa duha ka bulan.
Ang dakbayan nagpadayon pa sa pagpakigbisog sa nagpabiling epekto sa bagyo.
Gani, ang tibuok siyudad gipailawom na sa state of calamity tungod sa gilapdon sa kadaot.
Ang matag lakang sa gobiyerno nga gitumong sa paghupay sa kasakit sa mga lungsuranon angayan nga hatagan og pagtagad ug pagsuporta.
Niining bahina, ang gisugyot nga resolusyon ni Konsehal Pastor “Jun” Alcover Jr. nga nag-awhag kang Mayor Nestor Archival nga hangyuon ang Metropolitan Cebu Water District (MCWD) ug ang Visayan Electric nga i-waive ang bayranan sa tubig ug kuryente alang sa Nobiyembre ug Disyembre 2025, usa ka timaan sa pagkasensitibo sa panginahanglanon sa katawhan. Ang argumento ni Konsehal Alcover lig-on ug nakagamot sa kamatuoran.
Ang Bagyong Tino nagbilin og lapad nga pagkaputol sa serbisyo, pagkaguba sa mga kabtangan, ug ang sakit nga kawad-on sa panginabuhi.
Alang sa mga pamilya sa mga barangay nga grabe’ng naigo sa bagyo, ang pagbangon dili usa ka dali nga proseso; usa kini ka seryoso ug taas nga panaw.
Niining puntoha, ang pagbayad sa utility bills nga usa ka batakang palas-anon bisan sa normal nga sitwasyon—mahimong usa ka pinansyal nga palas-anon sa mga nag-antos.
Ang pag-waive sa duha ka bulan nga bayranan dako kaayo og ikatabang sa pagpagaan sa ilang palas-anon, nga makahatag kanila og ginagmay nga pundo aron magamit sa mas importanteng panginahanglan sama sa pagkaon, tambal, ug pag-ayo sa balay.
Nindot paminawon ang tinguha ni Alcover, labi na ang mekanismo sa pagbayad. Ang pagtugot sa mga konsumidor nga bayaran ang na-defer nga kantidad pinaagi sa unom ka bulan nga installments gikan sa Enero hangtod Hunyo 2026, diin ang parehas nga amortizations idugang sa regular nga mga bayranan, usa ka makatarunganon ug paagi aron malikayan ang kalit nga ‘financial shock.’
Apan mouyon ba kaha ang MCWD ug Visayan Electric niining maong sugyot. Kon mosugot man sila, kinahanglan nga andam ang mga konsumidor sa dako nga bayranan inig abot sa Enero.
Kini mahitabo tungod kay sa regular nga bayranan idugang ang amortization sa duha ka bulan nga naundang nga bayranan.
Kinahanglan nga andam ang tanan sa mas dako nga bayranan sa pagsugod sa 2026.