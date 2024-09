Editoryal: Pagpakonsulta sa ‘psychia’ dili angayang ikauwaw

Base sa pagtuon sa Department of Health (DOH) ang mental health issues ug kaso sa suicide nagpabilin nga global ug regional concern nga gisagubang sa kati­lingban.

Kon basehan nato ang mga panghitabo sa miaging semana adunay duha ka sunodsunod nga kaso sa hikog ang nahitabo nga nakapakurat sa publiko.

Una kadtong nahitabo sa IT Park, Lahug, Cebu City diin gikataho usa ka abogada ang gikataho nga miambak gikan sa 16th floor sa usa sa mga edipisyo sa maong business center.

Nanggawas ang mga tabitabi nga ang maong 33 anyos nga abogada nagsabak, apan wa masayri og unsay rason sa pagkutlo sa iyang kinabuhi kon tinuod man gani nga hikog ang nahitabo.

Gisundan kini sa laing kaso sa hikog sa kadtong Grade 12 student, 16 years old nga taga Lungsod sa Dalaguete, Lalawigan sa Sugbo nga miyarok sa usa ka botelya nga pesticide nga miresulta sa iyang kamatayon.

Nasayran nga rason sa maong batan-on nga iyang gikutlo ang iyang kinabuhi tungod kay wa maka-submit sa iyang school project.

Dili angaya’ng ibalewala kon unsa man gani ang posible’ng hinugndan nga nagtukmod nila sa paghimo sa ingon.

Gumikan niiini, ang DOH nanawagan og dinaliang lakang alang sa suicide prevention nga pakigbatokan ang sayop nga hunahuna sa uban kon stigma ingon man diskriminasyon ngadto sa mga tawo nga adunay suliran sa hunahuna.

Giawhag ang publiko sa pagsalikway sa naandan nga pagtuo nga kadtong mopaubos o mopakonsulta ngadto sa psychiatric facility, ipakasama na nga boang.

Mao nga dili mabasol ang hingtungdan nga ilu-om o itago ang iyang problema hangtod nga moabot sa punto nga dili na niya madala ang pressure ug ang pagkutlo sa iyang kinabuhi maoy ilang ultimate solution sa ilang giatubang nga suliran.

Sa tambag sa DOH sa publiko nga magmasinabtanon, palawman ang pasensiya ug pagpakita nga nibate sab kita sa ilang giantos nga problema.

Dili sab nato kalimtan ang pagsangpit sa Diyos aron ang matag usa magiyahan, ug kalamdagan ang hunahuna nga ang tanan adunay sulbad.

Ang psychiatric department and behavioral center sa Vicente Sotto Memorial Medical Center maka-accommodate og 100 ka pasyente matag adlaw gikan sa sayo sa buntag ngadto na sa 4:00 sa hapon.

Ang maong center nagtanyag og mga serbisyo sama sa outpatient consultations alang sa adult psychiatry, child ug adolescent psychiatry, geriatric psychiatry, ug forensic cases nga naglambigit niadtong persons deprived of liberty nga adunay mental health issues, ingon man kadtong in-patient crisis management, teleconsultations, ug neuropsychological and neuropsychiatric eva­luations.

Sa mga indibiduwal nga nag-antos sa depression ug nanginahanglan og tabang, tawsag sa mosunod:

* HopeLine Hotlines at (02) 804-HOPE (4673); 0917 558 HOPE (4673); and 2919 (toll-free number for all GLOBE and TM subscribers).

* DOH suicide prevention hotlines: 0917-899-8727 (USAP) ug 0917-989-8727 (USAP).