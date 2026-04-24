Editoryal: Pagpanalipod sa kabataan

Ang gitinguha’ng pagduso sa Senate Bill No. 2066, o ang Social Media Safety for Children Act, ni Senador Sherwin Gatchalian, atong mahulagway nga dalaygo’ng lakang sa pagtubag sa nagkadako nga hagit sa digital safety sa mga batan-on.
Sa mao unya’ng balaudnon naglatid nga did-an ang mga menor de edad nga ubos sa 16 anyos nga maka-access sa social media.
Aron mapalayo sila sa makadaot nga digital exposure ug dili luwas nga online environments.
Dili angay’ng huwaton pa nga mograbe ang problema sa dili pa kita molihok.
Ang social media nahimong usa ka tinubdan sa cyberbullying, sayop nga impormasyon, ug exposure nga naghulga sa mental health ug kaluwasan sa atong mga anak.
Busa, ang sugyot sa pag-obligar sa mga platform provider sa pagpatuman sa estriktong age ug identity verification systems, regular nga audits, ug pag-deactivate sa mga account sa mga underage users nagpakita og seryoso nga intensyon nga himuong manubag ang mga teknolohiya.
Ang mandato sa pagmugna og ‘parental supervision’ usa sab ka mahinungdanon nga probisyon nga nag-ila sa dakong papel sa mga ginikanan.
Apan, bisan pa sa maayo nga katuyoan, ang balaudnon nag-atubang og daghang kritikal nga hagit. Ang labing dako mao ang praktikalidad sa pagpatuman.
Sa atong nasod diin ang mga mobile phone ug internet access nagkalapad na, unsaon man gyud pagseguro sa plataporma nga ang usa ka bata wala mogamit sa account sa iyang ginikanan, o wala naghimo og “duplicate o reactivated accounts” aron lang malikayan ang restriksyon?
Ang estriktong age verification mahimong makalapas sa privacy rights ug magpabug-at pag-ayo sa mga plataporma.
Gawas sa maong gitinguha’ng balaodnon, gikinahanglan sab nato’ng tutokan ang pagpalig-on sa digital literacy ug edukasyon sa mga bata ug ginikanan aron nga mas epektibo ang pagpatuman niini.