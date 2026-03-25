Editoryal: Pagpangandam Asa krisis sa enerhiya

Human nideklarar si Presidente Ferdinand Marcos Jr. og state of national energy emergency niadtong Marso 24, 2026, tungod sa gubot sa Middle East, ang Sugbo nibati na sa kabug-at sa maong hulga.
Sa matag patak sa presyo sa lana ug sa matag hulga sa rotational brownout, ang pangutana dili na kon “kanus-a kini mahitabo,” kondili “andam na ba kita?”
Dili ikalimod nga ang kuryente mao ang nagpadagan sa ekonomiya sa Sugbo.
Ang mga work-from-home (WFH) agent, virtual assistants (VAs), ug gagmay'ng patigayon nga walay generator mao ang unang maigo kon mapalong ang mga planta tungod sa kanihit sa krudo.
Sa kalibotan sa freelancing ug outsourcing, ang “no power” nagpasabot og “no pay.” Dalaygon ang inisyatiba sa uban nga nipalit na og mga portable power supply ug solar lights aron dili maputol ang komunikasyon sa ilang mga employer sa gawas sa nasod.
Aduna sab mga panimalay nga namalit na daan og bugas og mga de lata nga pagkaon isip pagpangandam sa labing pait nga mahitabo.
Apan ang krisis dili lang kutob sa kuryente. Ang pagsaka sa presyo sa batakang panginahanglan nagsugod na usab.
Sa Barangay Quiot pananglitan, ang usa ka container nga mineral water nga tag-P20 lang niadtong Lunes, nahimo nang P25 paglabay lang sa duha ka adlaw.
Kini nga senaryo nahisama niadtong Bagyong Odette sa 2021, diin ang mga tawo nagpanic-buying.
Pwerteng taasa sa linya sa mga gasoline station ug mga water refilling station, diin ang presyo sa usa ka container nga mineral water naabot na sa P50.
Sa wala pa motugpa si Odette, daan nang nipasidaan ang Pagasa nga dili kini ordinaryo nga bagyo ug kinahanglan nga magandam ang tanan.
Ang mga mabinantayon, sayo pa lang namalit na og pundo nga pagkaon, nag-withdraw og kuwarta sa bangko aron maseguro nga duna silay magamit sa emerhensya.
Apan ang mapait nga kamatuoran nigawas human sa paghapak sa bagyo.
Kadtong wala makapangandam o wala mosalig sa pasidaan, nagkaratil na intawon og pamalit sa mga batakang kinahanglanon.
Samtang, ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nagsugod na sa pagdaginot sa kuryente human gipaubos ni Presidente Marcos ang nasod sa state of national energy emergency.
Ang pagpalong sa mga aircon sa City Hall inig udto ug ang paglimita sa paggamit sa elevator inig alas 4 sa hapon usa ka gamay apan epektibong lakang.
Apan ang hagit dili lang para sa City Hall; hagit kini para kanatong tanan.