Editoryal: Pagpangandam sa bagyo

Ang kanunay nga pagbisita sa mga bagyo sa Pilipinas, labi na sa atong rehiyon sa Visayas, nagtudlo kanato sa dili maihap nga mga leksyon mahitungod sa kinabuhi ug kaluwasan.
Karong semanaha, ang hulga nga dala sa Tropical Depression Wilma usa na usab ka mahinungdanong pagsulay sa atong kolektibong kalig-on ug kapasidad sa pagtubag.
Sa dihang gipaubos ang amihanang bahin sa Sugbo, lakip na ang Dakbayan sa Sugbo, sa Signal Number 1 niadtong Biyernes, Disyembre 5, ang panahon sa sinugdanan morag nagbiay-biay.
Nagsugod ang uwan sa buntag, apan pagka-hapon ug gabii, mihunong kini.
Apan, kagahapon sa hapon, nagsugod na og kisdom ang panganod ug alas 4:00 pasado, nibalik gyud ang uwan, usa ka pahinumdom nga ang kinaiyahan dili matagna.
Apan, ang tinuod nga “labok” sa bagyo, sumala sa atong naandan, wala pa kaayo maobserbahi.
Kini tungod sa monitoring sa Pagasa nga nagpakita nga hinay kaayo ang lihok ni Wilma.
Sa uwahing weather bulletin sa Sabado sa buntag, Disyembre 6, 2025, ang sentro sa Wilma naa sa kadagatan sa Sidlakang Samar ug gitagna nga molihok pasadpan.
Gipaabot nga mo-landfall kini sa Eastern Samar o Northern Samar sa Sabado sa gabii, ug motadlas sa Visayas hangtod karong adlawa, Dominggo, sa dili pa mogawas padulong sa Sulu Sea ug moagi duol sa amihanang Palawan sa Lunes.
Ang pasalig ni Pagasa weather specialist Janina Marte nga makasinati na ang Kabisay-an og mas tin-aw nga kalangitan karong adlawa, ug mas init ug mas stable nga panahon sa Lunes, naghatag og kahupayan.
Apan ang leksyon sa pagpangandam kinahanglan magpabilin.
Ang labing maayong balita niining tanan mao ang dali ug preemptive nga aksyon nga gihimo sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo.
Agi og paglikay nga masubli ang nasinati nga grabeng pagbaha nga dala sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, labing menos 48 ka pamilya o 211 ka indibidwal ang gipangbalhin sa mga evacuation center sa dakbayan.
Kini nga desisyon, sumala ni Department of Social Welfare and Services (DSWS) head Portia Basamayor, maoy usa ka panagana alang sa mga pamilya kansang panimalay nahimutang sa dili luwas nga mga lugar, ilabi na kadtong gihulga sa posibleng pagbaha ug landslide.
Ang pagpahimutang og daghang mga bakwit sa Regino Elementary School sa Brgy. Pahina Central (39 ka pamilya), ug uban pa sa Tisa National High School, Busay Day Care Center, ug Baugo Gym sa Budlaan, nagpakita sa proactive nga pamaagi.